Житло поруч із роботою: на Дніпропетровщині планують пілотний проєкт для забезпечення переселенців оселями
Житло поруч із роботою: на Дніпропетровщині планують пілотний проєкт для забезпечення переселенців оселями

«Це імітація, а не підтримка»: Голова облради розкритикував розмір виплат переселенцям та запропонував альтернативу

19 лютого 2026, 19:52
Автор:
Недилько Ксения

Дніпропетровщина залишається одним із ключових хабів для внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області офіційно зареєстровано 451 тисячу переселенців, серед яких майже 100 тисяч — діти. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук за підсумками всеукраїнської зустрічі-діалогу "Разом до рішень".

Житло поруч із роботою: на Дніпропетровщині планують пілотний проєкт для забезпечення переселенців оселями

Житло поруч із роботою: на Дніпропетровщині планують пілотний проєкт для забезпечення переселенців оселями

Очільник облради наголосив, що реальна кількість ВПО значно вища за офіційну статистику, а чинна система грошової допомоги не розв'язує фундаментальних проблем людей.

"Скажу відверто. Три тисячі гривень допомоги на місяць – це не підтримка. Це імітація. І це не може бути довгостроковим рішенням. Людям потрібні дві речі: житло і робота", — заявив Микола Лукашук.

За словами голови облради, Дніпропетровська область разом із Донецькою та Харківською входить у трійку регіонів із найбільшим навантаженням. Для системного вирішення питання в регіоні вже виділено майже 1900 гектарів землі під будівництво соціального житла. Влада області ініціює пілотний проєкт у Кривому Розі.

"Чому саме там? Гірничо-збагачувальні комбінати, ArcelorMittal, потужна промислова база. Житло поруч з роботою", — пояснив вибір локації Лукашук.

Наразі облрада готує звернення до народних депутатів та Мінрегіону щодо запуску цього проєкту. Голова ради підкреслив, що регіон, який тримає найбільше навантаження по ВПО, має першочергово отримувати ресурси для забезпечення людей відчуттям дому та можливістю самостійно утримувати родини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останнім часом у соцмережах та телеграм-каналах почала ширитися тривожна інформація про те, що держава нібито планує примусово вилучати приватні квартири, які наразі стоять порожніми, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Народний депутат Павло Фролов розставив крапки над "і", назвавши такі повідомлення фейком.



