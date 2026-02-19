Жилье рядом с работой: на Днепропетровщине планируют пилотный проект для обеспечения переселенцев домами

Днепропетровщина остается одним из ключевых хабов для внутренне перемещенных лиц. В настоящее время в области официально зарегистрировано 451 тысячу переселенцев, среди которых почти 100 тысяч — дети. Об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук по итогам всеукраинской встречи-диалога "Вместе к решениям".

Жилье рядом с работой: на Днепропетровщине планируют пилотный проект для обеспечения переселенцев по домам

Глава облсовета подчеркнул, что реальное количество ВПЛ значительно выше официальной статистики, а действующая система денежной помощи не решает фундаментальных проблем людей.

"Скажу откровенно. Три тысячи гривен помощи в месяц – это не поддержка. Это имитация. И это не может быть долгосрочным решением. Людям нужны две вещи: жилье и работа", — заявил Николай Лукашук.

По словам председателя облсовета, Днепропетровская область вместе с Донецкой и Харьковской входит в тройку регионов с наибольшей нагрузкой. Для системного решения вопроса в регионе уже выделено около 1900 гектаров земли под строительство социального жилья. Власти области инициируют пилотный проект в Кривом Роге.

"Почему именно там? Горно-обогатительные комбинаты, ArcelorMittal, мощная промышленная база. Жилье рядом с работой", – объяснил выбор локации Лукашук.

В настоящее время облсовет готовит обращение к народным депутатам и Минрегиону о запуске этого проекта. Председатель совета подчеркнул, что регион, держащий наибольшую нагрузку по ВПЛ, должен в первую очередь получать ресурсы для обеспечения людей ощущением дома и возможностью самостоятельно содержать семьи.

