logo_ukra

BTC/USD

77722

ETH/USD

2309.66

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Дніпро Жахливий удар по Кривому Рогу: ворог поцілив у центральний вокзал
commentss НОВИНИ Всі новини

Жахливий удар по Кривому Рогу: ворог поцілив у центральний вокзал

Вибухова хвиля пошкодила вокзал у Кривому Розі: залізничники готуються до ремонту

23 квітня 2026, 17:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські війська здійснили атаку на об’єкти залізничної інфраструктури в Кривому Розі. Як повідомили в "Укрзалізниці", обійшлося без жертв та поранених серед персоналу та пасажирів.

Жахливий удар по Кривому Рогу: ворог поцілив у центральний вокзал

Ілюстративне фото

Своєчасна реакція на сигнал повітряної тривоги допомогла уникнути трагедії. "Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку — люди пройшли в укриття", — наголосили в компанії.

Внаслідок вибуху сама будівля вокзалу зазнала лише незначних руйнувань. Зокрема, ударною хвилею вибило скло у кількох вікнах та пошкодило двері. Представники перевізника запевнили, що наслідки ліквідують найближчим часом: "Усе буде оперативно відновлено".

Залізничники вкотре закликають громадян не ігнорувати заходи безпеки: "Просимо бути уважними та виконувати вказівки залізничників".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі прокоментували можливість прямого діалогу між лідерами України та Росії. Речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі медіа зазначив, що Володимир Путін не відкидає зустрічі з Володимиром Зеленським, проте вона має відбутися лише за певних обставин.

За словами представника Кремля, переговори на найвищому рівні можуть стати результативними лише "на етапі фіналізації домовленостей". Таким чином Москва дає зрозуміти, що зустріч президентів не розглядається як інструмент для початку діалогу, а лише як формальне закріплення вже напрацьованих рішень.                                                                                                                                                                                         



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини