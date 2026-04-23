Жахливий удар по Кривому Рогу: ворог поцілив у центральний вокзал

Російські війська здійснили атаку на об’єкти залізничної інфраструктури в Кривому Розі. Як повідомили в "Укрзалізниці", обійшлося без жертв та поранених серед персоналу та пасажирів.

Своєчасна реакція на сигнал повітряної тривоги допомогла уникнути трагедії. "Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку — люди пройшли в укриття", — наголосили в компанії.

Внаслідок вибуху сама будівля вокзалу зазнала лише незначних руйнувань. Зокрема, ударною хвилею вибило скло у кількох вікнах та пошкодило двері. Представники перевізника запевнили, що наслідки ліквідують найближчим часом: "Усе буде оперативно відновлено".

Залізничники вкотре закликають громадян не ігнорувати заходи безпеки: "Просимо бути уважними та виконувати вказівки залізничників".

