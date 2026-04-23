Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Ужасный удар по Кривому Рогу: враг попал в центральный вокзал
Ужасный удар по Кривому Рогу: враг попал в центральный вокзал

Взрывная волна повредила вокзал в Кривом Роге: железнодорожники готовятся к ремонту

23 апреля 2026, 17:32
Недилько Ксения

Российские войска совершили атаку на объекты железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. Как сообщили в "Укрзализныце", обошлось без жертв и раненых среди персонала и пассажиров.

Своевременная реакция на сигнал воздушной тревоги помогла избежать трагедии. "Перед атакой была объявлена повышенная опасность — люди прошли в укрытие", — отметили в компании.

В результате взрыва само здание вокзала испытало лишь незначительные разрушения. В частности, ударной волной выбило стекло в нескольких окнах и повредило дверь. Представители перевозчика заверили, что последствия ликвидируют в ближайшее время: "Все будет оперативно восстановлено".

Железнодорожники еще раз призывают граждан не игнорировать меры безопасности: "Просим быть внимательными и следовать указаниям железнодорожников".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле прокомментировали возможность прямого диалога между лидерами Украины и России. Спикер российского президента Дмитрий Песков в комментарии медиа отметил, что Владимир Путин не исключает встречи с Владимиром Зеленским, однако она должна состояться только при определенных обстоятельствах.

По словам представителя Кремля, переговоры на самом высоком уровне могут стать результативными только "на этапе финализации договоренностей". Таким образом, Москва дает понять, что встреча президентов не рассматривается как инструмент для начала диалога, а лишь как формальное закрепление уже наработанных решений.                                                                                                                                                                                                       



