Ужасный удар по Кривому Рогу: враг попал в центральный вокзал

Российские войска совершили атаку на объекты железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. Как сообщили в "Укрзализныце", обошлось без жертв и раненых среди персонала и пассажиров.

Своевременная реакция на сигнал воздушной тревоги помогла избежать трагедии. "Перед атакой была объявлена повышенная опасность — люди прошли в укрытие", — отметили в компании.

В результате взрыва само здание вокзала испытало лишь незначительные разрушения. В частности, ударной волной выбило стекло в нескольких окнах и повредило дверь. Представители перевозчика заверили, что последствия ликвидируют в ближайшее время: "Все будет оперативно восстановлено".

Железнодорожники еще раз призывают граждан не игнорировать меры безопасности: "Просим быть внимательными и следовать указаниям железнодорожников".

