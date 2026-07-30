«Зайнялися квартири»: Росія завдала смертельного удару КАБом по житлових будинках (ОНОВЛЕНО)

Російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти мирного населення Дніпропетровщини, завдавши удару по місту Павлоград. Ворожа авіабомба поцілила безпосередньо у цивільний сектор, внаслідок чого руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок.

КАБ. Ілюстративне фото

Про трагічні наслідки ворожого обстрілу о 16:50 офіційно повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На місці влучання спалахнула потужна пожежа, яка охопила житлові приміщення. Наразі рятувальні служби працюють у посиленому режимі для приборкання вогню та порятунку людей.

Керівник ОВА підтвердив інформацію про перші незворотні втрати серед мешканців будинку.

"Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку, — зазначив посадовець, додавши: — Загинула одна людина".

Він також зауважив, що точна кількість постраждалих наразі встановлюється:

"Інформація про поранених уточнюється".

Паралельно у місцевих пабліках та соціальних мережах з'явилися перші відеокадри з моменту атаки. Оприлюднені матеріали чітко доводять, що російська керована авіаційна бомба (КАБ) летіла за траєкторією, спрямованою саме на щільну житлову забудову міста, де немає жодних військових об'єктів. Спеціалізовані служби продовжують операцію з ліквідації наслідків прильоту.

Олександр Ганжа о 17:41: "5 людей дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Серед поранених двоє дітей — хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі росіяни ударом балістичної ракети знищили звичайний будинок звичайної сім’ї в Радушному поблизу Кривого Рогу на Дніпровщині. Це була сімʼя Воронових: мама Олена, тато Артем, сім дітей – Марк, Домініка, Захарій, Азарій, Ілай, Федеріка, Емілія, Віоріка та півторарічний онук Артем – дитина їхнього найстаршого сина, який зараз захищає Україну. Станом на цей час точно відомо, що загинули батьки й четверо дітей: Марк, Азарій, Ілай та Емілія. Удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилось… Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і тільки експертизи можуть встановити, кому саме з родини належать тіла. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується.