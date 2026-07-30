logo_ukra

BTC/USD

64654

ETH/USD

1916.7

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро «Зайнялися квартири»: Росія завдала смертельного удару КАБом по житлових будинках (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

«Зайнялися квартири»: Росія завдала смертельного удару КАБом по житлових будинках (ОНОВЛЕНО)

Цілеспрямована атака на цивільних: у Павлограді після прильоту палає висотка, загинула людина

30 липня 2026, 17:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти мирного населення Дніпропетровщини, завдавши удару по місту Павлоград. Ворожа авіабомба поцілила безпосередньо у цивільний сектор, внаслідок чого руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок.

«Зайнялися квартири»: Росія завдала смертельного удару КАБом по житлових будинках (ОНОВЛЕНО)

КАБ. Ілюстративне фото

Про трагічні наслідки ворожого обстрілу о 16:50 офіційно повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На місці влучання спалахнула потужна пожежа, яка охопила житлові приміщення. Наразі рятувальні служби працюють у посиленому режимі для приборкання вогню та порятунку людей.

Керівник ОВА підтвердив інформацію про перші незворотні втрати серед мешканців будинку.

"Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку, — зазначив посадовець, додавши: — Загинула одна людина".

Він також зауважив, що точна кількість постраждалих наразі встановлюється:

"Інформація про поранених уточнюється".

«Зайнялися квартири»: Росія завдала смертельного удару КАБом по житлових будинках (ОНОВЛЕНО) - фото 2

Паралельно у місцевих пабліках та соціальних мережах з'явилися перші відеокадри з моменту атаки. Оприлюднені матеріали чітко доводять, що російська керована авіаційна бомба (КАБ) летіла за траєкторією, спрямованою саме на щільну житлову забудову міста, де немає жодних військових об'єктів. Спеціалізовані служби продовжують операцію з ліквідації наслідків прильоту.

«Зайнялися квартири»: Росія завдала смертельного удару КАБом по житлових будинках (ОНОВЛЕНО) - фото 2
«Зайнялися квартири»: Росія завдала смертельного удару КАБом по житлових будинках (ОНОВЛЕНО) - фото 2

Олександр Ганжа о 17:41: "5 людей дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Серед поранених двоє дітей — хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі росіяни ударом балістичної ракети знищили звичайний будинок звичайної сім’ї в Радушному поблизу Кривого Рогу на Дніпровщині. Це була сімʼя Воронових: мама Олена, тато Артем, сім дітей – Марк, Домініка, Захарій, Азарій, Ілай, Федеріка, Емілія, Віоріка та півторарічний онук Артем – дитина їхнього найстаршого сина, який зараз захищає Україну. Станом на цей час точно відомо, що загинули батьки й четверо дітей: Марк, Азарій, Ілай та Емілія. Удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилось… Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і тільки експертизи можуть встановити, кому саме з родини належать тіла. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини