«Загорелись квартиры»: Россия нанесла смертельный удар КАБом по жилым домам (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против мирного населения Днепропетровщины, нанеся удар по городу Павлоград. Вражеская авиабомба попала непосредственно в гражданский сектор, в результате чего разрушений потерпел многоэтажный жилой дом.

КАБ. Иллюстративное фото

О трагических последствиях вражеского обстрела в 16.50 официально сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. На месте попадания вспыхнул мощный пожар, охвативший жилые помещения. В настоящее время спасательные службы работают в усиленном режиме для укрощения огня и спасения людей.

Руководитель ОВА подтвердил информацию о первых необратимых потерях среди жильцов дома.

"Загорелись квартиры в многоэтажном доме, – отметил чиновник, добавив: – Погиб один человек".

Он также отметил, что точное количество пострадавших устанавливается:

"Информация о раненых уточняется".

Параллельно в местных пабликах и социальных сетях появились первые видеокадры с момента атаки. Обнародованные материалы четко доказывают, что российская управляемая авиационная бомба (КАБ) летела по траектории, направленной именно на плотную жилищную застройку города, где нет никаких военных объектов. Специализированные службы продолжают операцию по ликвидации последствий прилета.

Александр Ганжа в 17:41: "5 человек получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград. Среди раненых двое детей – ребята 11 и 14 лет. Они и еще одна женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью россияне ударом баллистической ракеты уничтожили обычное здание обычной семьи в Радушном близ Кривого Рога на Днепровщине. Это была семья Вороновых: мама Елена, папа Артем, семь детей – Марк, Доминика, Захарий, Азарий, Илай, Федерика, Эмилия, Виорика и полуторагодовалый внук Артем – ребенок их старшего сына, который сейчас защищает Украину. На данный момент точно известно, что погибли родители и четверо детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия. Удар российской ракеты был настолько сильным, что от дома почти ничего не осталось… Под завалами нашли фрагменты человеческих тел, и только экспертизы могут установить, кому именно из семьи принадлежат тела. Судьба Захарии, Доминики, Виорики, Федерики и Артема сейчас выясняется.