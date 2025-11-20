Найближчим часом селище Покровське на Дніпропетровщині може виявитися під інтенсивнішими ударами російських військ, тому місцевим уже зараз варто евакуюватися, каже в ефірі Радіо Донбас Реалії фронтовий кореспондент Єгор Логінов.

«Зараз – чи не останній шанс виїхати»: де погіршується ситуація

"Оскільки це оперативне завдання для армії РФ, за моєю інформацією, вже найближчим часом його (Покровське – ред.) почнуть активно прасувати і ФАБами, і КАБами, і артилерією – якщо підтягнуться, підійдуть на необхідну дистанцію. Як мені сказали знайомі, які там знаходяться, це чи не останній шанс для мешканців Покровського виїхати, бо надалі це буде дуже проблематично", – наголошує журналіст.

За його словами, армія РФ обстрілює Покровське "Шахедами", до села долітають далекі FPV-дрони та КАБи.

Армія РФ штурмує Новопавлівку і настає на сході та південному сході Дніпропетровщини. Дрони країни-агресора вже контролюють частину траси в районі Покровського, місцева влада оголосила евакуацію цивільних із низки прифронтових населених пунктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони РФ повідомляє, що штурмові підрозділи ворожої армії змогли окупувати населений пункт Гай на Дніпропетровщині та Дворічанське на Харківщині.

Окупація українських населених пунктів ворог називає "звільненням".

"Під час стрімкої атаки було взято під контроль важливий дорожній вузол, а також ділянку місцевості площею понад 5 квадратних кілометрів. У ході боїв противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділи угруповання військ "Схід" продовжують тіснити супротивника у Дніпропетровській області, послідовно руйнуючи його оборонні порядки та створюючи умови для розвитку наступу на кількох напрямках", – пише МО РФ про Дніпропетровщину.