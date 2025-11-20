В ближайшее время поселок Покровское на Днепропетровщине может оказаться под более интенсивными ударами российских войск, поэтому местным уже сейчас следует эвакуироваться, говорит в эфире Радио Донбасс Реалии фронтовой корреспондент Егор Логинов.

«Сейчас – едва ли не последний шанс уехать»: где ухудшается ситуация

"Поскольку эта оперативная задача для армии РФ, по моей информации, уже в ближайшее время его (Покровское – ред.) начнут активно утюжить и ФАБами, и КАБами, и артиллерией – если подтянутся, подойдут на необходимую дистанцию. Как мне сказали знакомые, которые там находятся, это едва ли не последний шанс для жителей Покровского уехать, потому что в дальнейшем это будет очень проблематично", – отмечает журналист.

По его словам, армия РФ обстреливает Покровское "Шахедами", до поселка долетают дальние FPV-дроны и КАБы.

Армия РФ штурмует Новопавловку и наступает на востоке и юго-востоке Днепропетровской области. Дроны страны-агрессора уже контролируют часть трассы в районе Покровского, местные власти объявили эвакуацию гражданских из ряда прифронтовых населенных пунктов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны РФ сообщает, что штурмовые подразделения вражеской армии смогли оккупировать населенный пункт Гай на Днепропетровщине и Двуреченское в Харьковской области.

Оккупация украинских населенных пунктов враг называет "освобождением".

"Во время стремительной атаки был взят под контроль важный дорожный узел, а также участок местности площадью более 5 квадратных километров. В ходе боев противник понес значительные потери в живой силе и технике. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают теснить его противники развития наступления на нескольких направлениях", – пишет МО РФ о Днепропетровщине.