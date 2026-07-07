Залишилося 30 днів: жителів Дніпропетровської області закликали терміново евакуюватися

У Дніпропетровській області розширили зону обов'язкового виїзду населення, оголосивши про необхідність евакуації жителів ще дев'яти населених пунктів Синельниківського району. Процес переселення громадян у безпечніші регіони офіційно стартував 3 липня 2026 року і має завершитися протягом місяця.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Рішення про невідкладне відселення людей стосується виключно визначеного переліку сіл, де безпекова ситуація стала критичною. Влада встановила чіткий дедлайн для того, щоб мирне населення встигло виїхати без зайвої паніки.





"Обов’язкову евакуацію оголосили ще для дев’яти сіл Синельниківського району, — зазначають у повідомленні координаційних служб регіону. — Вона триватиме 30 днів — з 3 липня 2026 року. Йдеться про Бондареве, Бунчужне, Веселий Кут, Вовчанське, Дебальцеве, Лугове, Охотниче, Перевальське та Пришиб".

Місцевих жителів наполегливо просять не зволікати з рішенням. Громадян попереджають, що після того, як визначений тридцятиденний термін закінчиться, підтримувати повноцінне життя у цих громадах держава більше не зможе з міркувань безпеки.

"Після завершення евакуації у цих населених пунктах припинять надання медичних, соціальних та адміністративних послуг", — наголошують організатори виїзду. — "Також буде зупинено надання частини комунальних послуг".

Усі заходи, пов'язані з перевезенням людей, пошуком тимчасового житла та оформленням першочергових документів, проводяться для громадян повністю на безоплатній основі. Для координації дій задіяно як державні гарячі лінії, так і потужні волонтерські та міжнародні фонди.

"Уся допомога з евакуації надається безкоштовно", — підкреслюють у гуманітарних штабах.

Для реєстрації на виїзд та отримання консультацій жителі зазначених сіл можуть звертатися за такими номерами:

Обласна гаряча лінія: 0 800 336 085;

Гуманітарна місія "Проліска": 099 745 03 48;

Благодійний фонд "Право на захист": 099 207 50 90, 068 507 50 90, 093 507 50 90;

Громадська організація "Десяте квітня": 0 800 33 28 58, 063 528 48 89;

БФ "Роккада": 067 120 92 03;

Данська рада у справах біженців: 095 430 54 97;

БФ "Діти нового покоління": 068 980 07 09;

Спецпідрозділ поліції "Білий янгол": 066 561 91 02;

Благодійна організація "Схід SOS": 0 800 332 614.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що мешканців Костянинівки вже евакуюють до окупованих територій та РФ.