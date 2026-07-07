Залишилося 30 днів: жителів Дніпропетровської області закликали терміново евакуюватися

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Недилько Ксения
У Дніпропетровській області розширили зону обов'язкового виїзду населення, оголосивши про необхідність евакуації жителів ще дев'яти населених пунктів Синельниківського району. Процес переселення громадян у безпечніші регіони офіційно стартував 3 липня 2026 року і має завершитися протягом місяця.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Рішення про невідкладне відселення людей стосується виключно визначеного переліку сіл, де безпекова ситуація стала критичною. Влада встановила чіткий дедлайн для того, щоб мирне населення встигло виїхати без зайвої паніки.
Місцевих жителів наполегливо просять не зволікати з рішенням. Громадян попереджають, що після того, як визначений тридцятиденний термін закінчиться, підтримувати повноцінне життя у цих громадах держава більше не зможе з міркувань безпеки.
Усі заходи, пов'язані з перевезенням людей, пошуком тимчасового житла та оформленням першочергових документів, проводяться для громадян повністю на безоплатній основі. Для координації дій задіяно як державні гарячі лінії, так і потужні волонтерські та міжнародні фонди.
Для реєстрації на виїзд та отримання консультацій жителі зазначених сіл можуть звертатися за такими номерами:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що мешканців Костянинівки вже евакуюють до окупованих територій та РФ.