Осталось 30 дней: жителей Днепропетровской области призвали срочно эвакуироваться

В Днепропетровской области была расширена зона обязательного выезда населения, объявив о необходимости эвакуации жителей еще девяти населенных пунктов Синельниковского района. Процесс переселения граждан в более безопасные регионы официально стартовал 3 июля 2026 года и должен завершиться в течение месяца.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Решение о безотлагательном отселении людей касается исключительно определенного перечня сел, где ситуация стала критической. Власти установили четкий дедлайн для того, чтобы мирное население успело уехать без лишней паники.





"Обязательную эвакуацию объявили еще для девяти сел Синельниковского района, — отмечают в сообщении координационных служб региона. — Она продлится 30 дней — с 3 июля 2026 года. Речь идет о Бондаре, Бунчужном, Веселом Куте, Волчанском, Дебальцево, Луговом, Охотничьем, Перевальском и Пришибе".

Местных жителей настойчиво просят не тянуть с решением. Граждан предупреждают, что после того, как определенный 30-дневный срок истечет, поддерживать полноценную жизнь в этих громадах государство больше не сможет из соображений безопасности.

"По завершении эвакуации в этих населенных пунктах прекратят предоставление медицинских, социальных и административных услуг, — отмечают организаторы выезда. — Также будет остановлено предоставление части коммунальных услуг".

Все мероприятия, связанные с перевозкой людей, поиском временного жилья и оформлением первоочередных документов проводятся для граждан полностью на безвозмездной основе. Для координации действий задействованы как государственные горячие линии, так и мощные волонтерские и международные фонды.

"Вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно", — подчеркивают в гуманитарных штабах.

Для регистрации на выезд и получение консультаций жители указанных сел могут обращаться по следующим номерам:

Областная горячая линия: 0800336085;

Гуманитарная миссия "Пролиска": 099 745 03 48;

Благотворительный фонд "Право на защиту": 099 207 50 90, 068 507 50 90, 093 507 50 90;

Общественная организация "Десятое апреля": 0 800 33 28 58, 063 528 48 89;

БФ "Роккада": 067 120 92 03;

Датский совет по делам беженцев: 095 430 54 97;

БФ "Дети нового поколения": 068 980 07 09;

Спецподразделение полиции "Белый ангел": 066 561 91 02;

Благотворительная организация "Восток SOS": 0800332614.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что жителей Константиновки уже эвакуируют в оккупированные территории и РФ.