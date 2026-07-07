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Осталось 30 дней: жителей Днепропетровской области призвали срочно эвакуироваться

Принудительный выезд в Днепропетровской области: для девяти сел Синельниковского района объявили обязательную эвакуацию

7 июля 2026, 17:15
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Недилько Ксения

В Днепропетровской области была расширена зона обязательного выезда населения, объявив о необходимости эвакуации жителей еще девяти населенных пунктов Синельниковского района. Процесс переселения граждан в более безопасные регионы официально стартовал 3 июля 2026 года и должен завершиться в течение месяца.

Осталось 30 дней: жителей Днепропетровской области призвали срочно эвакуироваться

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Решение о безотлагательном отселении людей касается исключительно определенного перечня сел, где ситуация стала критической. Власти установили четкий дедлайн для того, чтобы мирное население успело уехать без лишней паники.

Осталось 30 дней: жителей Днепропетровской области призвали срочно эвакуироваться - фото 2


"Обязательную эвакуацию объявили еще для девяти сел Синельниковского района, — отмечают в сообщении координационных служб региона. — Она продлится 30 дней — с 3 июля 2026 года. Речь идет о Бондаре, Бунчужном, Веселом Куте, Волчанском, Дебальцево, Луговом, Охотничьем, Перевальском и Пришибе".

Местных жителей настойчиво просят не тянуть с решением. Граждан предупреждают, что после того, как определенный 30-дневный срок истечет, поддерживать полноценную жизнь в этих громадах государство больше не сможет из соображений безопасности.

"По завершении эвакуации в этих населенных пунктах прекратят предоставление медицинских, социальных и административных услуг, — отмечают организаторы выезда. — Также будет остановлено предоставление части коммунальных услуг".

Все мероприятия, связанные с перевозкой людей, поиском временного жилья и оформлением первоочередных документов проводятся для граждан полностью на безвозмездной основе. Для координации действий задействованы как государственные горячие линии, так и мощные волонтерские и международные фонды.

"Вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно", — подчеркивают в гуманитарных штабах.

Для регистрации на выезд и получение консультаций жители указанных сел могут обращаться по следующим номерам:

  • Областная горячая линия: 0800336085;
  • Гуманитарная миссия "Пролиска": 099 745 03 48;
  • Благотворительный фонд "Право на защиту": 099 207 50 90, 068 507 50 90, 093 507 50 90;
  • Общественная организация "Десятое апреля": 0 800 33 28 58, 063 528 48 89;
  • БФ "Роккада": 067 120 92 03;
  • Датский совет по делам беженцев: 095 430 54 97;
  • БФ "Дети нового поколения": 068 980 07 09;
  • Спецподразделение полиции "Белый ангел": 066 561 91 02;
  • Благотворительная организация "Восток SOS": 0800332614.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что жителей Константиновки уже эвакуируют в оккупированные территории и РФ.



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