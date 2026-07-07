Осталось 30 дней: жителей Днепропетровской области призвали срочно эвакуироваться

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Недилько Ксения
В Днепропетровской области была расширена зона обязательного выезда населения, объявив о необходимости эвакуации жителей еще девяти населенных пунктов Синельниковского района. Процесс переселения граждан в более безопасные регионы официально стартовал 3 июля 2026 года и должен завершиться в течение месяца.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Решение о безотлагательном отселении людей касается исключительно определенного перечня сел, где ситуация стала критической. Власти установили четкий дедлайн для того, чтобы мирное население успело уехать без лишней паники.
Местных жителей настойчиво просят не тянуть с решением. Граждан предупреждают, что после того, как определенный 30-дневный срок истечет, поддерживать полноценную жизнь в этих громадах государство больше не сможет из соображений безопасности.
Все мероприятия, связанные с перевозкой людей, поиском временного жилья и оформлением первоочередных документов проводятся для граждан полностью на безвозмездной основе. Для координации действий задействованы как государственные горячие линии, так и мощные волонтерские и международные фонды.
Для регистрации на выезд и получение консультаций жители указанных сел могут обращаться по следующим номерам:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что жителей Константиновки уже эвакуируют в оккупированные территории и РФ.