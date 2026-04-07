Смерть рыбы и нутрий в Днепре: Экологи города и области назвали возможные причины

Департамент экологической политики Днепровского горсовета ответил на журналистский запрос издания "Комментарии" относительно недавней гибели животных и рыбы на косе жилого массива "Победа". В ведомстве отметили, что об инциденте узнали только из сообщений в СМИ, а самостоятельного осмотра локации или забора воды для анализов за последние две недели не проводили.

Чиновники объяснили отсутствие активных действий нехваткой соответствующих полномочий и сертифицированных лабораторий.

"Гибель нутрии и других живых водных ресурсов на водоеме может быть из-за отравления токсинами сине-зеленых водорослей, инфекционных заболеваний, химического загрязнения пестицидами или удобрениями, а также из-за аварийных сбросов загрязняющих веществ в реку", — говорится в ответе Департамента.

В мэрии подчеркнули, что установление точных факторов моря — от экологических до токсичных — входит в компетенцию Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы и Рыбоохранного патруля. Именно эти структуры располагают ресурсами для проведения экспертиз биоматериала, почвы и воды.

"Мониторинг качества водных ресурсов Днепра осуществляется Региональным офисом водных ресурсов Госводагентства Украины. В соответствии с действующим законодательством, Департамент не наделен вышеупомянутыми полномочиями", — резюмировали в ведомстве.

Жители города ждут результатов проверок от государственных контролирующих органов, которые должны поставить точку в вопросе безопасности воды в районе популярной зоны отдыха.

Массового мора не было: в ОГА прокомментировали ситуацию с гибелью фауны на "Победе"

Департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОВА также предоставил официальный ответ на запрос портала "Комментарии" о ситуации в акватории вблизи жилмассива "Победа". По результатам проведенной проверки информация о масштабной экологической катастрофе не подтвердилась.

Выехавшие на место происшествия для установления обстоятельств инспекторы "Рыбоохранного патруля" зафиксировали лишь единичные случаи гибели водных биоресурсов.

"При осмотре были выявлены единичные случаи гибели рыбы, а именно Сазан — 3 экземпляра. Указанное количество не свидетельствует о явлении массовой гибели водных биоресурсов", — сообщ или в профильном Департаменте.

Специалисты также добавили, что при визуальном обследовании не выявили признаков техногенного воздействия на реку. Вероятной причиной инцидента называют природные факторы, характерные для этого времени года.

"Данная ситуация могла иметь место в связи с природными явлениями, а именно понижением уровня кислорода в воде после схода ледового покрытия в водоеме. Признаки экологической катастрофы или резкого ухудшения состояния водной среды не зафиксированы", — резюмировали в ведомстве.

В настоящее время погибшая рыба изъята и утилизирована. Руководство управления уверяет, что держит состояние водоемов области на постоянном контроле и обещает оперативно реагировать в случае появления новых фактов ухудшения экологической ситуации.