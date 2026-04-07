Смерть рыбы и нутрий в Днепре: Экологи города и области назвали возможные причины

Недилько Ксения
Департамент экологической политики Днепровского горсовета ответил на журналистский запрос издания "Комментарии" относительно недавней гибели животных и рыбы на косе жилого массива "Победа". В ведомстве отметили, что об инциденте узнали только из сообщений в СМИ, а самостоятельного осмотра локации или забора воды для анализов за последние две недели не проводили.
Чиновники объяснили отсутствие активных действий нехваткой соответствующих полномочий и сертифицированных лабораторий.
В мэрии подчеркнули, что установление точных факторов моря — от экологических до токсичных — входит в компетенцию Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы и Рыбоохранного патруля. Именно эти структуры располагают ресурсами для проведения экспертиз биоматериала, почвы и воды.
Жители города ждут результатов проверок от государственных контролирующих органов, которые должны поставить точку в вопросе безопасности воды в районе популярной зоны отдыха.
Департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОВА также предоставил официальный ответ на запрос портала "Комментарии" о ситуации в акватории вблизи жилмассива "Победа". По результатам проведенной проверки информация о масштабной экологической катастрофе не подтвердилась.
Выехавшие на место происшествия для установления обстоятельств инспекторы "Рыбоохранного патруля" зафиксировали лишь единичные случаи гибели водных биоресурсов.
Специалисты также добавили, что при визуальном обследовании не выявили признаков техногенного воздействия на реку. Вероятной причиной инцидента называют природные факторы, характерные для этого времени года.
В настоящее время погибшая рыба изъята и утилизирована. Руководство управления уверяет, что держит состояние водоемов области на постоянном контроле и обещает оперативно реагировать в случае появления новых фактов ухудшения экологической ситуации.