Побег за 5 минут до облавы и 140 единиц техники: подробности ликвидации крупного колл-центра в Днепре

Прокуроры Центральной окружной прокуратуры города Днепра приостановили деятельность масштабного мошеннического колл-центра. Злоумышленники организовали более 60 рабочих мест, из которых дистанционно похищали деньги со счетов украинцев.

140 единиц техники и побег за 5 минут до облавы: подробности ликвидации крупного колл-центра в Днепре

Схема работала по классическому сценарию: участники группы звонили по телефону гражданам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков. Под предлогом "защиты персональных данных" они принуждали жертв устанавливать мобильное приложение по ссылке.

"Получив удаленный доступ к онлайн-банкингу, злоумышленники завладевали средствами потерпевших и перечисляли их на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали через подставные лица", — сообщают в прокуратуре.

Во время обысков правоохранители изъяли более 140 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, черные записи и скрипты — заготовленные тексты для манипуляций клиентами.

Особую огласку событие получило из-за видео с камер наблюдения, появившегося в сети. На нем зафиксировано, как днепровские "офисники" пытаются избежать задержания:

"Несколько десятков парней и девушек без верхней одежды прыгают через забор во двор жилого дома и убегают".

Это произошло за 5 минут до приезда силовиков. В настоящее время продолжается досудебное расследование по статье о мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Прокуратура еще раз предостерегает: "ни один банк не звонит по телефону клиентам с требованием устанавливать посторонние мобильные приложения".

