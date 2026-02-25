logo

Главная Новости Регионы Днепр Побег за 5 минут до облавы и 140 единиц техники: подробности ликвидации крупного колл-центра в Днепре
НОВОСТИ

Побег за 5 минут до облавы и 140 единиц техники: подробности ликвидации крупного колл-центра в Днепре

«Вашу карточку пытаются взломать»: прокуроры Днепра прекратили деятельность мошенников, грабивших банковские счета

25 февраля 2026, 18:36
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Прокуроры Центральной окружной прокуратуры города Днепра приостановили деятельность масштабного мошеннического колл-центра. Злоумышленники организовали более 60 рабочих мест, из которых дистанционно похищали деньги со счетов украинцев.

Побег за 5 минут до облавы и 140 единиц техники: подробности ликвидации крупного колл-центра в Днепре

140 единиц техники и побег за 5 минут до облавы: подробности ликвидации крупного колл-центра в Днепре

Побег за 5 минут до облавы и 140 единиц техники: подробности ликвидации крупного колл-центра в Днепре - фото 2

Схема работала по классическому сценарию: участники группы звонили по телефону гражданам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков. Под предлогом "защиты персональных данных" они принуждали жертв устанавливать мобильное приложение по ссылке.

"Получив удаленный доступ к онлайн-банкингу, злоумышленники завладевали средствами потерпевших и перечисляли их на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали через подставные лица", — сообщают в прокуратуре.

Во время обысков правоохранители изъяли более 140 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, черные записи и скрипты — заготовленные тексты для манипуляций клиентами.

Особую огласку событие получило из-за видео с камер наблюдения, появившегося в сети. На нем зафиксировано, как днепровские "офисники" пытаются избежать задержания:

"Несколько десятков парней и девушек без верхней одежды прыгают через забор во двор жилого дома и убегают".

Это произошло за 5 минут до приезда силовиков. В настоящее время продолжается досудебное расследование по статье о мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Прокуратура еще раз предостерегает: "ни один банк не звонит по телефону клиентам с требованием устанавливать посторонние мобильные приложения".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью для "РБК-Украина" отметил необходимость соблюдения базовых человеческих принципов даже в разгар боевых действий. По его словам, "во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить ни при каких обстоятельствах".

К перечню категорично неприемлемых действий чиновник отнес убийство мирного населения, прицельные атаки на медицинские учреждения, в том числе больницы и роддома, а также уничтожение исторического и культурного наследия.



