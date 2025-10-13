Встановлено новий рекорд України: приготували найбільший об’єм борщу (ФОТО)

У Дніпрі під час благодійного фестивалю "Смак Добра: 1 000 000 обідів, що об’єднують" встановили новий національний рекорд — приготували 309 літрів вегетаріанського борщу. Це перший подібний рекорд в історії України.

Український борщ. Фото з відкритих джерел

Захід відбувся 12 жовтня і був присвячений до мільйонного обіду, який благодійний фонд "Їжа Життя Дніпро" приготував для нужденних від початку повномасштабного вторгнення. Організатори вирішили поєднати святкування з встановленням нового досягнення, а саме рекордного борщу, який потім роздали відвідувачам заходу.

"Ми хотіли відзначити мільйон обідів, які стали можливою завдяки тисячам добрих сердець. Борщ — це наш символ єднання, тепла і домашнього затишку", — розповів керівник фонду Юрій Варава.

Приготували рекордні 309 літрів вегетаріанського борщу. Фото: Суспільне

Як зазначила представниця Національного реєстру рекордів України Олена Булах, вперше в історії зафіксовано приготування 309 літрів саме вегетаріанського борщу.

"Буряку десь кілограмів 20, моркви — 15, картоплі — 50, капусти — 25, квасолі буде 20, сиру — 15, ну й кропу пів відра. Це домашній рецепт без м’яса, але з адигейським сиром і болгарським перцем. Ми хотіли зробити борщ, який можна готувати в будь-яку пору року", — поділився деталями рецепта борщу кухар Дмитро.

Встановлено рекорд України за об'ємом вегетаріанського борщу. Фото: Суспільне

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Черкасах встановили інший національний рекорд — "Найбільший об’єм червоного борщу для Збройних сил України". Тоді волонтери приготували 2030 літрів борщу до Дня українського борщу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про новий рекорд України — найменша порція борщу в історії.

Також "Коментарі" писали, що Переможці "Євробачення-2024" Nemo під час візиту до Києва скуштували борщ і їстівних бджіл.