Встановлено новий рекорд України: приготували найбільший об’єм борщу (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Дніпрі під час благодійного фестивалю "Смак Добра: 1 000 000 обідів, що об’єднують" встановили новий національний рекорд — приготували 309 літрів вегетаріанського борщу. Це перший подібний рекорд в історії України.
Український борщ. Фото з відкритих джерел
Захід відбувся 12 жовтня і був присвячений до мільйонного обіду, який благодійний фонд "Їжа Життя Дніпро" приготував для нужденних від початку повномасштабного вторгнення. Організатори вирішили поєднати святкування з встановленням нового досягнення, а саме рекордного борщу, який потім роздали відвідувачам заходу.
Приготували рекордні 309 літрів вегетаріанського борщу. Фото: Суспільне
Як зазначила представниця Національного реєстру рекордів України Олена Булах, вперше в історії зафіксовано приготування 309 літрів саме вегетаріанського борщу.
Встановлено рекорд України за об'ємом вегетаріанського борщу. Фото: Суспільне
Нагадаємо, у вересні 2024 року в Черкасах встановили інший національний рекорд — "Найбільший об’єм червоного борщу для Збройних сил України". Тоді волонтери приготували 2030 літрів борщу до Дня українського борщу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про новий рекорд України — найменша порція борщу в історії.
Також "Коментарі" писали, що Переможці "Євробачення-2024" Nemo під час візиту до Києва скуштували борщ і їстівних бджіл.