Установлен новый рекорд Украины: приготовили самый большой объем борща (ФОТО)

В Днепре во время благотворительного фестиваля "Вкус Добра: 1 000 000 объединяющих обедов" установили новый национальный рекорд — приготовили 309 литров вегетарианского борща. Это первый рекорд в истории Украины.

Украинский борщ. Фото из открытых источников

Мероприятие состоялось 12 октября и было посвящено миллионному обеду, который благотворительный фонд "Еда Жизнь Днепр" приготовил для нуждающихся с начала полномасштабного вторжения. Организаторы решили совместить празднование с установлением нового достижения, а именно рекордного борща, который затем раздали посетителям мероприятия.

"Мы хотели отметить миллион обедов, которые стали возможны благодаря тысячам добрых сердец. Борщ — это наш символ единения, тепла и домашнего уюта", — рассказал руководитель фонда Юрий Варава.

Приготовили рекордные 309 литров вегетарианского борща. Фото: Общественное

Как отметила представитель Национального реестра рекордов Украины Елена Булах, впервые в истории зафиксировано приготовление 309 литров именно вегетарианского борща.

"Свекла где-то килограммов 20, моркови — 15, картофеля — 50, капусты — 25, фасоли будет 20, сыра — 15, ну и укропа пол ведра. Это домашний рецепт без мяса, но с адыгейским сыром и болгарским перцем. года", — поделился деталями рецепта борща повар Дмитрий.

Установлен рекорд Украины по объему вегетарианского борща . Фото: Общественное

Напомним, в сентябре 2024 года в Черкассах установили другой национальный рекорд – "Наибольший объем красного борща для Вооруженных сил Украины". Тогда волонтеры приготовили 2030 литров борща ко Дню украинского борща.

