logo

BTC/USD

115389

ETH/USD

4179.66

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Установлен новый рекорд Украины: приготовили самый большой объем борща (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Установлен новый рекорд Украины: приготовили самый большой объем борща (ФОТО)

В Днепре установили рекорд Украины приготовив 309 литров вегетарианского борща под открытым небом.

13 октября 2025, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Днепре во время благотворительного фестиваля "Вкус Добра: 1 000 000 объединяющих обедов" установили новый национальный рекорд — приготовили 309 литров вегетарианского борща. Это первый рекорд в истории Украины.

Установлен новый рекорд Украины: приготовили самый большой объем борща (ФОТО)

Украинский борщ. Фото из открытых источников

Мероприятие состоялось 12 октября и было посвящено миллионному обеду, который благотворительный фонд "Еда Жизнь Днепр" приготовил для нуждающихся с начала полномасштабного вторжения. Организаторы решили совместить празднование с установлением нового достижения, а именно рекордного борща, который затем раздали посетителям мероприятия.

"Мы хотели отметить миллион обедов, которые стали возможны благодаря тысячам добрых сердец. Борщ — это наш символ единения, тепла и домашнего уюта", — рассказал руководитель фонда Юрий Варава.

Установлен новый рекорд Украины: приготовили самый большой объем борща (ФОТО) - фото 2

Приготовили рекордные 309 литров вегетарианского борща. Фото: Общественное

Как отметила представитель Национального реестра рекордов Украины Елена Булах, впервые в истории зафиксировано приготовление 309 литров именно вегетарианского борща.

"Свекла где-то килограммов 20, моркови — 15, картофеля — 50, капусты — 25, фасоли будет 20, сыра — 15, ну и укропа пол ведра. Это домашний рецепт без мяса, но с адыгейским сыром и болгарским перцем. года", — поделился деталями рецепта борща повар Дмитрий.

Установлен новый рекорд Украины: приготовили самый большой объем борща (ФОТО) - фото 2

Установлен рекорд Украины по объему вегетарианского борща . Фото: Общественное

Напомним, в сентябре 2024 года в Черкассах установили другой национальный рекорд – "Наибольший объем красного борща для Вооруженных сил Украины". Тогда волонтеры приготовили 2030 литров борща ко Дню украинского борща.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом рекорде Украины — самая маленькая порция борща в истории.

Также "Комментарии" писали, что Победители "Евровидения-2024" Nemo во время визита в Киев попробовали борщ и съедобных пчел.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/dnipro/1136878-vstanovlenna-rekordu-ukraini-koncerti-ta-majster-klasi-fotoreportaz-z-blagodijnogo-festivalu-smak-dobra/
Теги:

Новости

Все новости