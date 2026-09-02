Ворожий удар по Дніпру: що відомо (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські окупаційні війська здійснили повітряний напад на Дніпро, внаслідок чого у місті спалахнула пожежа. Про це офіційно заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Місцеві мешканці почули серію потужних вибухів, після яких над одним із районів міста здійнявся густий дим. За наявною інформацією, для удару по обласному центру ворог застосував два новітні дрони-ракети під назвою "Бандероль".

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Російська армія знову піддала терору цивільну інфраструктуру Дніпра. Повітряна тривога в регіоні супроводжувалася реальними загрозами з неба, які оперативно зафіксували військові та керівництво області.

"Ворог атакував Дніпро", — коротко підтвердив факт обстрілу очільник ОВА Олександр Ганжа на своїх офіційних ресурсах одразу після того, як містяни почули перші гучні звуки.

Невдовзі стали відомі й перші руйнівні наслідки ворожого прильоту.

"Внаслідок удару зайнялася пожежа", — зазначив керівник ДніпрОВА, описуючи поточну ситуацію на місці влучання.

Очевидці повідомляють, що атака була цілеспрямованою, а вибухи супроводжувалися появою щільної димової завіси. Як з'ясувалося пізніше, на місто було спрямовано два дрони-ракети типу "Бандероль". Наразі екстрені служби вже працюють над ліквідацією займання.

"Інформація про постраждалих уточнюється", — зауважив Олександр Ганжа, закликаючи людей орієнтуватися виключно на перевірені повідомлення.

Оскільки небезпека повторних запусків з боку окупантів залишається високою, посадовець наголосив на важливості дотримання правил безпеки.

"Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — підсумував начальник ОВА.

Пізніше Олександр Ганжа повідомив, що щонайменше 6 людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 13:37: "Одна людина загинула через атаку росіян на Дніпро. Рятувальники деблокують тіло загиблого чоловіка з-під завалів".

Олександр Ганжа о 13:54: "На жаль, уже двоє загиблих внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Щойно померла жінка, яка дістала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих".

Дніпропетровська обласна прокуратура о 14:15: "Двоє загиблих та п’ятеро поранених внаслідок ворожого ракетного удару по Дніпру — прокурори фіксують наслідки. 2 вересня 2026 року військові рф завдали ракетного удару, попередньо із застосуванням "Бандероль", по місту Дніпру. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Пошкоджено складські приміщення, автомобілі та приміщення навчального закладу.

Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину рф.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ст. 438 КК України".

Інформація оновлюється.