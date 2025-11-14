На Олександрівському напрямку Дніпропетровської області після захоплення Данилівки, ворог не просто просунувся вперед — він фактично "перекусив нашу логістику на осі", що вела до Гуляйполя з півночі. Про це заявив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

«Ворог перекусив логістику на осі»: що відбувається на Дніпропетровщині

"Це різко обмежило маневр і можливість швидко підтягувати підкріплення. Вектор тепер читається без туману, під*рня розгортає тиск у напрямку Нечаївки – Остапівського і паралельно намагається розвивати просування в бік Відрадного", – наголошує військовий.

За його словами, відбувається спроба сформувати широке охоплення всього місцевого фронту, підвести наші позиції під загрозу напівкільця.

"Подібне ми вже бачили на Південно-Донецькому напрямку, де вони так само заходили клином, а потім роздували фланги.

Також на передньому краї триває важка робота за н.п. Гай – населений пункт складний, з рельєфом і забудовою, що не дає їм зайти з розгону. Одночасно вони дотискають Орестопіль, за наявною інформацією, там уже йдуть зачистки та вибивання наших осередків спротиву.

Так само фіксуються авіаційні удари ФАБами по Великомихайлівці, точки ударів показують, що це підготовка під майбутні штурмові заходи. Ворог пробує зламати опорні елементи оборони, вибити вогневі засоби, щоб потім рушити піхотою з мінімальними втратами", – зазначає "Мучной".

