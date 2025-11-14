На Александровском направлении Днепропетровской области после захвата Даниловки, враг не просто продвинулся вперед — он фактически "перекусил нашу логистику на оси", ведущую в Гуляйполь с севера. Об этом заявил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

«Враг перекусил логистику на оси»: что происходит на Днепропетровщине

Это резко ограничило маневр и возможность быстро подтягивать подкрепление. Вектор теперь читается без тумана, пид*рня разворачивает давление в направлении Нечаевки – Остаповского и параллельно пытается развивать продвижение в сторону Отрадного", – отмечает военный.

По его словам, предпринимается попытка сформировать широкий охват всего местного фронта, подвести наши позиции под угрозу полукольца.

"Подобное мы уже видели на Южно-Донецком направлении, где они тоже заходили клином, а затем раздували фланги.

Также на переднем крае идет тяжелая работа по н.п. Гай – населенный пункт сложный, с рельефом и застройкой, что не дает им зайти с разгона. Одновременно они дожимают Орестополь, по имеющейся информации, там уже идут зачистки и выбивание сопротивления наших очагов.

Так же фиксируются авиационные удары ФАБами по Великомихайловке, точки ударов показывают, что это подготовка под предстоящие штурмовые мероприятия. Враг пытается сломать опорные элементы обороны, выбить огневые средства, чтобы потом двинуться пехотой с минимальными потерями", – отмечает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда не знает границ, а по телевидению РФ все чаще раздаются призывы к уничтожению украинцев. Так, главный пропагандист России Владимир Соловьев в своей программе призвал уничтожить ряд украинских городов, и даже рассказал, как именно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.