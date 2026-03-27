«Враг атаковал жилые дома»: Александр Вилкул сообщил о последствиях дронового удара по Кривому Рогу

Начиная с 21:00 Кривой Рог на Днепропетровщине оказался под массированным ударом вражеских беспилотников. По всему городу раздавались мощные взрывы, пока силы противовоздушной обороны пытались отразить атаку иранских дронов-камикадзе.

Ситуация остается напряженной, поскольку Шахеды заходили на целые несколькими волнами. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул оперативно предупредил жителей об опасности: "Взрывы. Кривой Рог под шахматной атакой. Будьте осторожны – в воздухе еще есть вражеские дроны".

Ближе к 22:00 стали известны первые последствия вражеских попаданий. По словам главы города, под ударом оказались как стратегические объекты, так и мирные кварталы. "Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе. Приступили к аварийно-спасательной операции", — сообщил Вилкул в 22:07.

Очевидцы с места происшествий сообщают о возникновении пожаров в результате прилетов. В частности, огонь охватил припаркованные автомобили и поврежденные здания. Сейчас на местах попадания работают все экстренные службы, пытаясь локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим. Информация о количестве раненых и масштабах разрушений уточняется.