logo

BTC/USD

66169

ETH/USD

1987.74

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

«Враг атаковал жилые дома»: Александр Вилкул сообщил о последствиях дронового удара по Кривому Рогу
commentss НОВОСТИ Все новости

«Враг атаковал жилые дома»: Александр Вилкул сообщил о последствиях дронового удара по Кривому Рогу

Массированная атака «Шахедов» на Кривой Рог: зафиксировано попадание в жилищный сектор и объекты инфраструктуры

27 марта 2026, 22:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Начиная с 21:00 Кривой Рог на Днепропетровщине оказался под массированным ударом вражеских беспилотников. По всему городу раздавались мощные взрывы, пока силы противовоздушной обороны пытались отразить атаку иранских дронов-камикадзе.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Ситуация остается напряженной, поскольку Шахеды заходили на целые несколькими волнами. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул оперативно предупредил жителей об опасности: "Взрывы. Кривой Рог под шахматной атакой. Будьте осторожны – в воздухе еще есть вражеские дроны".

Ближе к 22:00 стали известны первые последствия вражеских попаданий. По словам главы города, под ударом оказались как стратегические объекты, так и мирные кварталы. "Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе. Приступили к аварийно-спасательной операции", — сообщил Вилкул в 22:07.

Очевидцы с места происшествий сообщают о возникновении пожаров в результате прилетов. В частности, огонь охватил припаркованные автомобили и поврежденные здания. Сейчас на местах попадания работают все экстренные службы, пытаясь локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим. Информация о количестве раненых и масштабах разрушений уточняется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости