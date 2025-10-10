logo

Ночью россияне атаковали Днепр и область: какие последствия ударов
НОВОСТИ

Ночью россияне атаковали Днепр и область: какие последствия ударов

Сегодня ночью произошла массированная атака России на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины

10 октября 2025, 13:25
Автор:
Недилько Ксения

В ночь на 10 октября 2025 года войска РФ совершили массированную атаку на Днепропетровщину. В Днепре, Каменском и Криворожье под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Кроме того, в Самаровском и Криворожском районах ранены двое мужчин, поврежден частный дом.

На Синельниковщине поврежден комбайн, грузовик и хозяйственное сооружение.

Под артиллерийским и реактивным огнем системы "Град" находилась Никопольщина.

Утром враг атаковал ракетами Кривой Рог — травмированы три человека, повреждены складские помещения.

Прокуроры документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения, совершенного вооруженными силами России.

В ДнепрОВА также рассказали о последствиях массированной атаки на Днепропетровщину.

Сейчас на местах попадания работают все спецслужбы, продолжается фиксация последствий и оценка нанесенного ущерба.

Есть разрушение. Есть травмированные. Поврежден жилищный сектор, предприятия и критическая инфраструктура.

В регионе наблюдаются экстренные отключения электроэнергии, однако над восстановлением сетей уже работают энергетики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 10 октября (с 19:00 9 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов) . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.



Теги:

