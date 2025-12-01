logo_ukra

BTC/USD

84997

ETH/USD

2740.86

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Військові обурені: через яку недбалість не змогли надати допомогу бійцю у Дніпрі
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові обурені: через яку недбалість не змогли надати допомогу бійцю у Дніпрі

У Дніпрі військові повідомляють про відсутність вакцини проти сказу. Ситуацію публічно розкритикував боєць ЗСУ, заявивши, що через нестачу препарату й відсутність інфекціоніста під загрозою опинилися життя постраждалих

1 грудня 2025, 21:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український військовий оприлюднив у Facebook допис, у якому заявив про критичну ситуацію з вакцинами від сказу у Дніпрі. За його словами, у місті фактично немає препарату, який необхідний у випадках укусів тварин, що трапляються регулярно.

Військові обурені: через яку недбалість не змогли надати допомогу бійцю у Дніпрі

У Дніпрі військовому не змогли надати вакцину від сказу

Боєць описав випадок, коли до Дніпра привезли військовослужбовця, якому була потрібна вакцина, але в єдиному закладі, де вона має бути, повідомили про відсутність інфекціоніста. Він різко розкритикував те, що введення життєво необхідного препарату ставлять у залежність від наявності окремого спеціаліста.

У дописі згадуються Міністерство охорони здоров’я, Центр контролю та профілактики хвороб, НСЗУ й інші відомства, які, на думку військового, не забезпечили системної роботи з розподілу вакцини. Він наголосив, що своєчасність введення препарату є критичною, адже саме від цього залежить шанс на життя людини.

Також автор допису заявив, що тилові структури приділяють більше уваги звітам, ніж реальним проблемам підрозділів, які працюють на фронті. Він зазначив, що війська, попри ризики і постійні обстріли, змушені самостійно вирішувати питання забезпечення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що розслідування фінського телеканалу Yle та видання FTM показало, що Російський Червоний Хрест бере участь у заходах, які суперечать базовим принципам міжнародного руху Червоного Хреста. Йдеться не лише про співпрацю з російськими пропагандистськими структурами, а й про діяльність на тимчасово окупованих територіях України.
За даними журналістів, регіональні відділення РЧХ проводять військово-патріотичні змагання під назвою "Зарница 2.0". У рамках цих заходів дітей від восьми років навчають збирати зброю, працювати з дронами, виконувати псевдовійськові завдання та брати участь у змодельованих бойових ситуаціях.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fTJrNNWBKybZRoMy2gDVmNSG7k2QJB4YjfobvprigtjPQxvMtAgmc3ury5w8ZJHml&id=100007912024708
Теги:

Новини

Всі новини