Військові обурені: через яку недбалість не змогли надати допомогу бійцю у Дніпрі

Український військовий оприлюднив у Facebook допис, у якому заявив про критичну ситуацію з вакцинами від сказу у Дніпрі. За його словами, у місті фактично немає препарату, який необхідний у випадках укусів тварин, що трапляються регулярно.

У Дніпрі військовому не змогли надати вакцину від сказу

Боєць описав випадок, коли до Дніпра привезли військовослужбовця, якому була потрібна вакцина, але в єдиному закладі, де вона має бути, повідомили про відсутність інфекціоніста. Він різко розкритикував те, що введення життєво необхідного препарату ставлять у залежність від наявності окремого спеціаліста.

У дописі згадуються Міністерство охорони здоров’я, Центр контролю та профілактики хвороб, НСЗУ й інші відомства, які, на думку військового, не забезпечили системної роботи з розподілу вакцини. Він наголосив, що своєчасність введення препарату є критичною, адже саме від цього залежить шанс на життя людини.

Також автор допису заявив, що тилові структури приділяють більше уваги звітам, ніж реальним проблемам підрозділів, які працюють на фронті. Він зазначив, що війська, попри ризики і постійні обстріли, змушені самостійно вирішувати питання забезпечення.

