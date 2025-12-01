logo

Военные возмущены: из-за какой халатности не смогли оказать помощь бойцу в Днепре
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные возмущены: из-за какой халатности не смогли оказать помощь бойцу в Днепре

В Днепре военные сообщают об отсутствии вакцины против бешенства. Ситуацию публично раскритиковал боец ВСУ, заявив, что из-за нехватки препарата и отсутствия инфекциониста под угрозой оказались жизни пострадавших

1 декабря 2025, 21:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военный обнародовал в Facebook сообщение, в котором заявил о критической ситуации с вакцинами от бешенства в Днепре. По его словам, в городе фактически нет препарата, который необходим в случаях регулярно встречающихся укусов животных.

Военные возмущены: из-за какой халатности не смогли оказать помощь бойцу в Днепре

В Днепре военному не смогли дать вакцину от бешенства

Боец описал случай, когда в Днепр привезли военнослужащего, которому требовалась вакцина, но в единственном заведении, где она должна быть, сообщили об отсутствии инфекциониста. Он подверг резкой критике то, что введение жизненно необходимого препарата ставят в зависимость от наличия отдельного специалиста.

В сообщении упоминаются Министерство здравоохранения, Центр контроля и профилактики болезней, НСЗУ и другие ведомства, которые, по мнению военного, не обеспечили системную работу по распределению вакцины. Он подчеркнул, что своевременность введения препарата критическая, ведь именно от этого зависит шанс на жизнь человека.

Также автор сообщения заявил, что тыловые структуры уделяют больше внимания отчетам, чем реальным проблемам подразделений, работающих на фронте. Он отметил, что войска, несмотря на риски и постоянные обстрелы, вынуждены самостоятельно решать вопросы обеспечения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что расследование финского телеканала Yle и издание FTM показало, что Российский Красный Крест участвует в мероприятиях, противоречащих базовым принципам международного движения Красного Креста. Речь идет не только о сотрудничестве с российскими пропагандистскими структурами, но и о деятельности на временно оккупированных территориях Украины.
По данным журналистов, региональные отделения СЧХ проводят военно-патриотические соревнования под названием "Зарница 2.0". В рамках этих мероприятий детей от восьми лет учат собирать оружие, работать с дронами, выполнять псевдовоенные задачи и участвовать в смоделированных боевых ситуациях.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fTJrNNWBKybZRoMy2gDVmNSG7k2QJB4YjfobvprigtjPQxvMtAgmc3ury5w8ZJHml&id=100007912024708
