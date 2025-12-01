Военные возмущены: из-за какой халатности не смогли оказать помощь бойцу в Днепре

Украинский военный обнародовал в Facebook сообщение, в котором заявил о критической ситуации с вакцинами от бешенства в Днепре. По его словам, в городе фактически нет препарата, который необходим в случаях регулярно встречающихся укусов животных.

В Днепре военному не смогли дать вакцину от бешенства

Боец описал случай, когда в Днепр привезли военнослужащего, которому требовалась вакцина, но в единственном заведении, где она должна быть, сообщили об отсутствии инфекциониста. Он подверг резкой критике то, что введение жизненно необходимого препарата ставят в зависимость от наличия отдельного специалиста.

В сообщении упоминаются Министерство здравоохранения, Центр контроля и профилактики болезней, НСЗУ и другие ведомства, которые, по мнению военного, не обеспечили системную работу по распределению вакцины. Он подчеркнул, что своевременность введения препарата критическая, ведь именно от этого зависит шанс на жизнь человека.

Также автор сообщения заявил, что тыловые структуры уделяют больше внимания отчетам, чем реальным проблемам подразделений, работающих на фронте. Он отметил, что войска, несмотря на риски и постоянные обстрелы, вынуждены самостоятельно решать вопросы обеспечения.

