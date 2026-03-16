Война мэра и блогера: Борис Филатов обвинил Лачена в фиктивном бронировании

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с резкой критикой системы бронирования публичных лиц, приведя в качестве примера волонтера и блогера Игоря Лаченкова. По словам главы города, блогер мог получить иммунитет от мобилизации благодаря формальному трудоустройству на предприятии, работающем с Министерством обороны.

Борис Филатов и Игорь Лаченков

Филатов предполагает, что речь идет о вероятной схеме, включающей фиктивную регистрацию и постановку на спецучет в ТЦК. Мэр убежден, что за дерзким поведением некоторых медийных лиц стоят реальные привилегии.

"Так что здесь у нас лишь очередной пример того, что разбалованные властями малолетние отбросы... хоронят за своим сарказмом чуть ли не полную правду", — подчеркнул городской голова, намекая на связи блогеров с чиновниками.

Кроме того, Борис Филатов призвал оборонное ведомство тщательно изучить эту ситуацию и прекратить сомнительную практику бронирования избранных. Он подчеркнул, что такие случаи бьют по моральному состоянию защитников, годами находящихся на фронте.

"Так не деморализует ли это личный состав Вооруженных Сил – когда люди уже пятый год воюют без ротации, а нарванные сосальщики с фиктивным трудоустройством хвалятся этим на всю страну?" — риторически спрашивает мэр, добавляя, что подобные вещи невозможны без административного влияния.

Пока официальной реакции от Игоря Лаченкова или представителей Минобороны на эти обвинения нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что социальные сети потряс острый спор между городским головой Днепра Борисом Филатовым и популярным волонтером и блогером Игорем Лаченковым (Лаченом). Конфликт разразился после критики Лаченкова в адрес городских властей, которую он назвал "обычными смешными мародерами", десятилетиями создававшими миф о своем могуществе.

Блогер обвинил окружение мэра в присвоении имущества и бюджетных средств, заявив: "Десятилетиями существовал миф о Днепровской мафии... мафия оказалась обычными смешными мародерами, грабящими родной город". Лаченков также назвал Филатова "рейдером своего города", невзирая на его научные степени.