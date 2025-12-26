Викрито катівню в Дніпропетровській області: як утримували незаконно людей

У Дніпропетровській області припинено діяльність мережі так званих "реабілітаційних центрів", які насправді діяли поза законом і використовували людей із залежностями як джерело прибутку. За даними слідства, злочинна група з чотирьох осіб організувала незаконне утримання людей у приміщеннях на території міста Шахтарське Синельниківського району та міста Жовті Води Кам’янського району.

Катівня замість реабілітаційного центру у Дніпропетровській області

Під виглядом лікування від алкогольної та наркотичної залежності організатори приймали людей, обіцяючи їм "реабілітацію", соціальну допомогу та повернення до нормального життя. Насправді ж потерпілих ізолювали від зовнішнього світу, обмежували їхню свободу пересування та фактично утримували проти волі.

За попередніми даними, у цих закладах незаконно перебували майже 300 осіб. Серед них — семеро неповнолітніх, що є особливо тяжким порушенням. Людей утримували тривалий час, не маючи жодних ліцензій, медичних дозволів чи правових підстав для такої діяльності.

Вартість так званих "реабілітаційних послуг" становила від 6 тисяч гривень на місяць з однієї особи. Таким чином, організатори схеми отримували значні прибутки, використовуючи вразливий стан людей та їхніх родичів, які вірили у можливість лікування.

Правоохоронці припинили діяльність усіх виявлених об’єктів, а людей, яких там утримували, звільнили. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини злочину, а також коло осіб, причетних до організації мережі. Фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі та інші тяжкі злочини.



