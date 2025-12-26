Разоблачено концлагерь в Днепропетровской области: как удерживали незаконно людей

В Днепропетровской области прекращена деятельность сети так называемых "реабилитационных центров", которые действительно действовали вне закона и использовали людей с зависимостями как источник прибыли. По данным следствия, преступная группа из четырех человек организовала незаконное содержание людей в помещениях на территории города Шахтерское Синельниковского района и города Желтые Воды Каменского района.

Концлагерь вместо реабилитационного центра в Днепропетровской области

Под видом лечения от алкогольной и наркотической зависимости организаторы принимали людей, обещая им реабилитацию, социальную помощь и возвращение к нормальной жизни. На самом же деле потерпевших изолировали от внешнего мира, ограничивали их свободу передвижения и фактически удерживали против воли.

По предварительным данным, в этих заведениях незаконно находились около 300 человек. Среди них семеро несовершеннолетних, что является особенно тяжелым нарушением. Людей содержали долгое время, не имея никаких лицензий, медицинских разрешений или правовых оснований для такой деятельности.

Стоимость так называемых "реабилитационных услуг" составляла от 6 тысяч гривен в месяц с одного человека. Таким образом, организаторы схемы получали значительные доходы, используя уязвимое состояние людей и их родственников, веривших в возможность лечения.

Правоохранители прекратили деятельность всех обнаруженных объектов, а людей, которых там содержали, уволили. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также круг лиц, причастных к организации сети. Фигурантам дела грозит уголовная ответственность за незаконное лишение свободы и другие тяжкие преступления.



