«Вигадали мені двоюрідного брата»: мер Дніпра спростував фейки про родичів в армії РФ

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко відреагував на потік критичних та відверто неправдивих матеріалів, які останнім часом ширяться у медіапросторі. Чиновник переконаний, що за цими діями стоїть чіткий координаційний центр.

Борис Філатов, мер Дніпра

Філатов зауважив, що спокійно ставиться до подібних ситуацій, оскільки вважає себе прагматиком.

"Попри всю свою так звану публічну ексцентричність та медійну скандальність, насправді я — вельми досвідчена, обізнана й холоднокровна людина. Котра завжди знає те, що робить", — написав він.

За словами очільника міста, у поширенні бруду задіяне "абсолютно різномасне кодло": від ухилянтів та ігноруючих запити журналістів до місцевого криміналітету, псевдоактивістів та прямих кремлівських пропагандистів на кшталт Панченко чи Монтян. Втім, остання брехня змусила його висловитися публічно.

"Вони. Вигадали. Мені. Двоюрідного брата. Воєнного злочинця з росії. Після того, як уся ця падаль місяцями поливала лайном мене, мою родину, моїх підлеглих, місцеву владу та Дніпро загалом, вони вирішили вигадати мені двоюрідного брата в росії. Котрий нібито служить танкістом", — емоційно поділився мер.

Філатов переконаний, що головним фінансовим донором та натхненником цієї інформаційної війни виступає його давній політичний конкурент (опис повністю вказує на місцевого політика Загіда Краснова). Мер назвав його "баранячою дагестанською консервою" та зазначив, що цей діяч неодноразово програвав виборчі перегони, змінював партії та не володіє державною мовою.

На противагу вигаданим родичам, Борис Філатов нагадав про реальні факти із біографії свого опонента. Він підкреслив, що всім представникам влади відомо про справжнього рідного брата цього діяча, який очолює "Єдину росію" в Дагестані. Мер також заявив, що численні родичі його супротивника міцно інтегровані в російські керівні кола, а син є лише фальшивим інструктором, який знімає відео для соціальних мереж.

Борис Філатов підкреслив, що попри очевидність ситуації, правоохоронні та військові структури не звертають уваги на те, що відбувається. Зокрема, йдеться про сина його опонента та чутки щодо підкупу спецслужб.

"Проте всім пох@й. Від командування ССО, де нібито служить інстаграмна мавпа, що тижнями сидить у дніпровських та київських ресторанах. До контррозвідки, якій я, нібито, плачу "шалені гроші".

Міський голова звернув увагу на те, наскільки синхронно працюють реальні ворожі удари по місту та дискредитаційні вкиди всередині країни.

"Утім виглядає все це, панове, ой як гівняно. Дніпро масово бомблять ледь не щодня ракетами та дронами. Керівника Дніпра теж масово бомблять майже щодня, але інформаційно. Чи не здається вам це дивним збігом? Коли тухлі дагестанські баранячі "консерви" почуваються у прифронтовому місті настільки вільно, то конспірологія якось сама спадає на думку. Вибачте, але це виглядає саме так", — підсумував Філатов.

