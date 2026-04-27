Недилько Ксения
Городской голова Днепра Борис Филатов резко отреагировал на поток критических и откровенно ложных материалов, которые в последнее время распространяются в медиапространстве. Чиновник уверен, что за этими действиями стоит четкий координационный центр.
Борис Филатов, мэр Днепра
Филатов отметил, что спокойно относится к подобным ситуациям, поскольку считает себя прагматиком.
По словам руководителя города, в распространении грязи задействован "совершенно разнообразный помет": от уклонистов и игнорирующих запросы журналистов до местного криминалитета, псевдоактивистов и прямых кремлевских пропагандистов вроде Панченко или Монтян. Впрочем, последняя ложь заставила его высказаться публично.
Филатов убежден, что главным финансовым донором и вдохновителем этой информационной войны выступает его давний политический конкурент (описание полностью указывает на местного политика Загида Краснова). Мэр назвал его "бараньей дагестанской консервой" и отметил, что этот деятель неоднократно проигрывал избирательную гонку, менял партии и не владеет государственным языком.
В противоположность придуманным родственникам Борис Филатов напомнил о реальных фактах из биографии своего оппонента. Он подчеркнул, что всем представителям власти известно о настоящем родном брате этого деятеля, возглавляющего "Единую россию" в Дагестане. Мэр также заявил, что многочисленные родственники его противника прочно интегрированы в российские руководящие круги, а сын только фальшивый инструктор, снимающий видео для социальных сетей.
Борис Филатов подчеркнул, что, несмотря на очевидность ситуации, правоохранительные и военные структуры не обращают внимания на происходящее. В частности, речь идет о сыне его оппонента и слухах о подкупе спецслужб.
Мэр обратил внимание на то, насколько синхронно работают реальные вражеские удары по городу и дискредитационные вбросы внутри страны.
