Городской голова Днепра Борис Филатов резко отреагировал на поток критических и откровенно ложных материалов, которые в последнее время распространяются в медиапространстве. Чиновник уверен, что за этими действиями стоит четкий координационный центр.

Борис Филатов, мэр Днепра

Филатов отметил, что спокойно относится к подобным ситуациям, поскольку считает себя прагматиком.

"При всей своей так называемой публичной эксцентричности и медийной скандальности, на самом деле я — весьма опытный, знающий и хладнокровный человек. Которая всегда знает, что делает", — написал он.

По словам руководителя города, в распространении грязи задействован "совершенно разнообразный помет": от уклонистов и игнорирующих запросы журналистов до местного криминалитета, псевдоактивистов и прямых кремлевских пропагандистов вроде Панченко или Монтян. Впрочем, последняя ложь заставила его высказаться публично.

"Они. Придумали. Мне. Двоюродного брата. Военного преступника из России. После того, как вся эта падаль месяцами поливала дерьмом меня, мою семью, моих подчиненных, местную власть и Днепр в целом, они решили придумать мне двоюродного брата в России. Который вроде бы служит танкистом", — эмоционально поделился мэр.

Филатов убежден, что главным финансовым донором и вдохновителем этой информационной войны выступает его давний политический конкурент (описание полностью указывает на местного политика Загида Краснова). Мэр назвал его "бараньей дагестанской консервой" и отметил, что этот деятель неоднократно проигрывал избирательную гонку, менял партии и не владеет государственным языком.

В противоположность придуманным родственникам Борис Филатов напомнил о реальных фактах из биографии своего оппонента. Он подчеркнул, что всем представителям власти известно о настоящем родном брате этого деятеля, возглавляющего "Единую россию" в Дагестане. Мэр также заявил, что многочисленные родственники его противника прочно интегрированы в российские руководящие круги, а сын только фальшивый инструктор, снимающий видео для социальных сетей.

Борис Филатов подчеркнул, что, несмотря на очевидность ситуации, правоохранительные и военные структуры не обращают внимания на происходящее. В частности, речь идет о сыне его оппонента и слухах о подкупе спецслужб.

"Однако всем пох@й. От командования ССО, где якобы служит инстаграммная обезьяна, которая неделями сидит в днепровских и киевских ресторанах. До контрразведки, которой я якобы плачу "бешеные деньги".

Мэр обратил внимание на то, насколько синхронно работают реальные вражеские удары по городу и дискредитационные вбросы внутри страны.

"Впрочем, выглядит все это, господа, ой как говно. Днепр массово бомбят чуть ли не каждый день ракетами и дронами. Руководителя Днепра тоже массово бомбят почти каждый день, но информационно. Не кажется ли вам это странным совпадением? Когда тухлые дагестанские бараньи "консервы" чувствуют себя в прифронтовом городе настолько свободно, то конспирология однажды приходит в голову. Извините, но это выглядит именно так", — подытожил Филатов.

