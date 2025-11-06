Взрывы в Днепре: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня с 17:30 оккупанты накрыли город Днепр ударными беспилотниками. В городе раздавались мощные взрывы, слышен пролет "шахедов" и работу ПВО. Известно о по меньшей мере 7 БПЛА, которыми атаковали россияне город Днепр.

Взрывы в Днепре: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По данным и.о. начальника ДнепрОВА Владислава Гайваненко, область под массированной атакой беспилотников. Угроза сохраняется.

Глава Днепровского областного совета Николай Лукашук отметил, что Россия продолжает атаковать Днепропетровщину, в частности, объекты энергетической инфраструктуры. Идет угроза ударов БПЛА, ночью возможны повторные атаки.

"Позаботьтесь о зарядке гаджетов и павербанков, сделайте небольшой запас воды на случай перебоев. Оставайтесь в безопасных местах в случае тревоги, реагируйте на сирены. Берегите себя и родных", – подчеркнул Лукашук.

Местные паблики сообщают, что после атаки в Днепре произошло возгорание. Отбоя тревоги пока не было.

Также известно, что оккупанты десятками "шахедов" атаковали город Павлоград, туда продолжают залетать новые БПЛА и раздаются взрывы. Город уже полностью обесточен, горожане сообщают, что также нет и воды.

ОБНОВЛЕНО: В Днепре, по информации ОВА на эту минуту, четверо пострадавших – 34-летняя женщина и мужчины 40, 42 и 57 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе повреждена четырехэтажка. Данные об ущербе, нанесенном врагом, продолжают уточняться.