У Дніпрі вже понад три години серед дня триває атака ударних БпЛА. З 12:28 у Дніпрі пролунала повітряна тривога, після чого росіяни хвилями почали пускати "шахеди" на місто. Безпілотники летять з низькою висотою, містяни їх дуже добре чують і бачать. Працює ППО.

Вибухи у Дніпрі: що відомо

Під атакою як правий, так і лівий берег міста. Загроза триває. Щодо наслідків атаки поки що офіційної інформації немає. Варто перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Інформація оновлюється.