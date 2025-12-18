logo_ukra

Вибухи у Дніпрі: що відомо

Росіяни атакують Дніпро серед дня

18 грудня 2025, 14:57
Автор:
Недилько Ксения

У Дніпрі вже понад три години серед дня триває атака ударних БпЛА. З 12:28 у Дніпрі пролунала повітряна тривога, після чого росіяни хвилями почали пускати "шахеди" на місто. Безпілотники летять з низькою висотою, містяни їх дуже добре чують і бачать. Працює ППО.

Вибухи у Дніпрі: що відомо

Вибухи у Дніпрі: що відомо

Під атакою як правий, так і лівий берег міста. Загроза триває. Щодо наслідків атаки поки що офіційної інформації немає. Варто перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Інформація оновлюється.



