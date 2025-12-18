logo

Взрывы в Днепре: что известно

Россияне атакуют Днепр среди дня

18 декабря 2025, 14:57
В Днепре уже более трех часов среди дня идет атака ударных БпЛА. С 12:28 в Днепре раздалась воздушная тревога, после чего россияне волнами начали пускать "шахеды" на город. Беспилотники летают с низкой высотой, горожане их очень хорошо слышат и видят. Работает ПВО.

Взрывы в Днепре: что известно

Взрывы в Днепре: что известно

Под атакой как правый, так и левый берег города. Угроза продолжается. Относительно последствий атаки пока официальной информации нет. Следует находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Информация обновляется.



