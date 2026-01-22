logo_ukra

Дніпро Вибухи у Дніпрі: росіяни атакують місто "шахедами"
Вибухи у Дніпрі: росіяни атакують місто "шахедами"

Російські окупанти завдають удари по Дніпру "шахедами"

22 січня 2026, 12:59
Автор:
Недилько Ксения

Прямо зараз російська окупаційна армія завдає ударів по Дніпру ударними безпілотниками. У місті лунають потужні вибухи. Відомо, що один з "шахедів" влучив у багатоповерхівку. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Наразі небезпека для міста триває, з південного напрямку заходять чергові "шахеди".

Вибухи у Дніпрі: росіяни атакують місто "шахедами"

На відео, що публікують у мережі видно, що дрон влучив у багатоповерхівку, здійнялася пожежа. Усі екстренні служби вже на місці. Про постраждалих поки що невідомо.

Інформація оновлюється.



