Недилько Ксения
Прямо сейчас российская оккупационная армия наносит удары по Днепру ударными беспилотниками. В городе раздаются мощные взрывы. Известно, что один из "шахедов" попал в многоэтажку. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Пока опасность для города продолжается, с южного направления заходят очередные "шахеды".
Взрывы в Днепре: россияне атакуют город "шахедами"
На публикующих в сети видео видно, что дрон попал в многоэтажку, поднялся пожар. Все экстренные службы уже на месте. О пострадавших пока неизвестно.
Информация обновляется.