logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Взрывы в Днепре: россияне атакуют город "шахедами"
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Днепре: россияне атакуют город "шахедами"

Российские оккупанты наносят удары по Днепру "шахедами"

22 января 2026, 12:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Прямо сейчас российская оккупационная армия наносит удары по Днепру ударными беспилотниками. В городе раздаются мощные взрывы. Известно, что один из "шахедов" попал в многоэтажку. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Пока опасность для города продолжается, с южного направления заходят очередные "шахеды".

Взрывы в Днепре: россияне атакуют город "шахедами"

Взрывы в Днепре: россияне атакуют город "шахедами"

На публикующих в сети видео видно, что дрон попал в многоэтажку, поднялся пожар. Все экстренные службы уже на месте. О пострадавших пока неизвестно.

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости