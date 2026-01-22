Прямо сейчас российская оккупационная армия наносит удары по Днепру ударными беспилотниками. В городе раздаются мощные взрывы. Известно, что один из "шахедов" попал в многоэтажку. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Пока опасность для города продолжается, с южного направления заходят очередные "шахеды".

Взрывы в Днепре: россияне атакуют город "шахедами"

На публикующих в сети видео видно, что дрон попал в многоэтажку, поднялся пожар. Все экстренные службы уже на месте. О пострадавших пока неизвестно.

Информация обновляется.