Вибухи у Дніпрі: місто під масованим ударом, є повідомлення про влучання у цивільні об'єкти

У Дніпрі під час чергової масованої ракетно-дронової атаки пролунала серія потужних вибухів. Ворог атакує місто комбіновано, використовуючи різні типи озброєння.

Ілюстративне фото

За повідомленнями моніторингових каналів, зафіксовані влучання у житлову забудову та будівлю дитячого садочка. На місцях імовірних "прильотів" працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив влучання по Дніпру та повідомив, що поки що про загиблих чи поранених інформації немає.

Представники влади наполегливо просять дотримуватися інформаційної гігієни: не поширювати фото та відео з місць подій, щоб не допомагати ворогу коригувати вогонь.

Олександр Ганжа о 21:14: "Внаслідок ворожої атаки сталося займання на території навчального закладу. Вогонь рятувальники уже приборкали. На щастя, ніхто не постраждав".

Олександр Ганжа о 21:21: "Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро. Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна. Лікарі надають необхідну допомогу".



