Взрывы в Днепре: город под массированным ударом, есть сообщения о попадании в гражданские объекты
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Днепре: город под массированным ударом, есть сообщения о попадании в гражданские объекты

Массированный обстрел Днепра продолжается: жителей призывают оставаться в укрытиях из-за угрозы новых взрывов

15 апреля 2026, 21:29
Недилько Ксения

В Днепре во время очередной массированной ракетно-дроновой атаки раздалась серия мощных взрывов. Враг атакует город комбинированно, используя разные типы вооружения.

По сообщениям мониторинговых каналов, зафиксированы попадания в жилую застройку и здание детского сада. На местах вероятных "прилетов" работают экстренные службы. Масштабы разрушений и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил попадание по Днепру и сообщил, что пока о погибших или раненых информации нет.

Представители власти настойчиво просят соблюдать информационную гигиену: не распространять фото и видео с мест событий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Александр Ганжа в 21:14: "В результате вражеской атаки произошло возгорание на территории учебного заведения. Огонь спасатели уже укротили. К счастью, никто не пострадал".

Александр Ганжа в 21:21: "Двое детей пострадали из-за атаки россиян на Днепр. Это трехлетний и 1,5-летний мальчики. У них множественные ссадины. Врачи оказывают необходимую помощь".

