Взрывы в Днепре: город под массированным ударом, есть сообщения о попадании в гражданские объекты

Недилько Ксения
В Днепре во время очередной массированной ракетно-дроновой атаки раздалась серия мощных взрывов. Враг атакует город комбинированно, используя разные типы вооружения.
По сообщениям мониторинговых каналов, зафиксированы попадания в жилую застройку и здание детского сада. На местах вероятных "прилетов" работают экстренные службы. Масштабы разрушений и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил попадание по Днепру и сообщил, что пока о погибших или раненых информации нет.
Представители власти настойчиво просят соблюдать информационную гигиену: не распространять фото и видео с мест событий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.
Александр Ганжа в 21:14: "В результате вражеской атаки произошло возгорание на территории учебного заведения. Огонь спасатели уже укротили. К счастью, никто не пострадал".
Александр Ганжа в 21:21: "Двое детей пострадали из-за атаки россиян на Днепр. Это трехлетний и 1,5-летний мальчики. У них множественные ссадины. Врачи оказывают необходимую помощь".