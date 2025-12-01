Взрывы в Днепре: много погибших и раненых (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня в 10:10 в Днепре и области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистических ракет с юго-восточного направления, а именно – из Таганрога РФ. Чуть позже в городе раздались два мощных взрыва, сообщается о задымлении после попадания, пишут мониторинговые каналы. Вероятно, враг мог применить две баллистические ракеты "Искандер-М" по Днепру.

Взрывы в Днепре: что известно о прилетах

Воздушная тревога в городе и области продолжается, также добавилась угроза применения тактической авиации на ТОТ.

Владислав Гайваненко, и.о. руководителя ДнепрОВА в 10:31: "Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах".

Мониторинговые каналы пишут, что могут быть люди под завалами по причине вражеского удара.

Есть пострадавшие после взрыва.

Скорая работает оперативно, медики оказывают помощь раненым.

По данным мониторинговых каналов, один человек погиб, пять человек получили ранения. Одна девушка была высвобождена из-под завалов.

В настоящее время движение у места ударов перекрыто.

Владислав Гайваненко в 11:44: "Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Днепр. Пока известно, что три человека погибли. Есть пострадавшие. Предварительно — восемь человек. Спасательная операция продолжается.

Предварительно повреждены СТО и предприятия.

Обследование территории продолжается, последствия уточняются. Все службы трудятся на месте. Врачи, спасатели, полиция рядом с людьми.

Оказывают всю необходимую помощь".

Владислав Гайваненко, в 12.20: "15 человек, по обновленным данным, пострадали в Днепре.

Трое из них на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы. Шесть раненых в тяжелом состоянии".

Информация обновляется.