Вибухи на Дніпропетровщині: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухи на Дніпропетровщині: що відомо

Російські війська атакували Дніпропетровщину: поранено рятувальника та працівника підприємства

15 грудня 2025, 11:11
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Звечора окупанти тероризували Дніпропетровську область ударами. Унаслідок обстрілу в Синельниківському районі пошкоджено об’єкти інфраструктури, виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляють в ДСНС України.

Вибухи на Дніпропетровщині: що відомо

У Кам’янському та Павлоградському районах також виникли пожежі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та транспортне підприємство. Усі пожежі ліквідовано.

Також уночі ворог вдарив по залізничній вузловій станції П'ятихатки на Дніпропетровщині, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"І пасажири, і залізничники – цілі. Поїзди тримали на відстані від зони атаки. Рух вже відновлено, більшість ділянок заживлені", – повідомив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за даними моніторингових каналів, Росія почала підготовку до нового масштабного обстрілу території України. Основними ймовірними цілями атаки називають об’єкти на заході країни. Експерти наголошують, що це може стати одним із наймасовіших ударів з початку повномасштабної війни.

За наявною інформацією, Росія планує використати кілька типів авіації та ракетного озброєння. Серед них — до п’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160, п’ять МіГ-31К, а також три морські носії крилатих ракет "Калібр". Крім того, очікується застосування великої кількості ударних безпілотників та балістичних ракет. У ці хвилини Ту-95МС перекидаються з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс" для участі в майбутніх ударах.



