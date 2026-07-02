Вибух у Дніпрі: ворог балістикою ударив по транспортній інфраструктурі

Сьогодні близько 11:00 жителі Дніпра почули сильний вибух. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через небезпеку застосування балістичної зброї. Військові попереджали про загрозу з території Таганрога (РФ) та тимчасово окупованого Криму. Одразу після вибуху містяни помітили в небі стовп щільного диму.

Ілюстративне фото

Згодом ситуацію прокоментувала місцева влада. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа зазначив, що приліт зафіксували за межами обласного центру.

"Ворог завдав удару по Дніпровському району", — повідомив керівник ОВА.

За його словами, внаслідок цієї атаки руйнувань зазнав важливий об'єкт забезпечення.

"Пошкоджена транспортна інфраструктура", — підкреслив Олександр Ганжа.

Також посадовець заспокоїв щодо можливих жертв серед населення.

"Попередньо, минулося без постраждалих", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці України продовжують долати наслідки потужної нічної атаки російських військ. На місцях влучань працюють екстрені служби, які розчищають руїни, розшукують постраждалих та надають термінову допомогу громадянам. Загалом у місті руйнувань зазнали понад двадцять різних об'єктів, серед яких переважає саме житловий сектор. Також під удар потрапили медичний заклад, дослідницький інститут, готельний комплекс та низка підприємств.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про велику кількість жертв та поранених внаслідок цього обстрілу. "Станом на зараз відомо, що 13 людей, на жаль, загинули від цього російського удару. Мої співчуття рідним і близьким. Ще більше 90 людей були поранені", — зазначив глава держави.



