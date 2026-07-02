Взрыв в Днепре: враг баллистикой ударил по транспортной инфраструктуре

Сегодня около 11:00 жители Днепра услышали сильный взрыв. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за опасности применения баллистического оружия. Военные предупреждали об угрозе с территории Таганрога (РФ) и временно оккупированного Крыма. Сразу после взрыва горожане заметили в небе столб плотного дыма.

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Впоследствии ситуацию прокомментировали местные власти. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа отметил, что прилет зафиксировали за пределами областного центра.

"Враг нанес удар по Днепровскому району", — сообщил руководитель ОВА.

По его словам, в результате этой атаки разрушений претерпел важный объект обеспечения.

"Повреждена транспортная инфраструктура", — подчеркнул Александр Ганжа.

Также чиновник успокоил на счет возможных жертв среди населения.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", — добавил глава ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице Украины продолжают ликвидировать последствия мощной ночной атаки российских войск. На местах попаданий работают экстренные службы, которые расчищают руины, разыскивают пострадавших и оказывают срочную помощь гражданам. Всего в городе разрушения получили более двадцати различных объектов, среди которых преобладает именно жилищный сектор. Также под удар попали медицинское учреждение, исследовательский институт, гостиничный комплекс и ряд предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о большом количестве жертв и раненых в результате этого обстрела. "По состоянию на данный момент известно, что 13 человек, к сожалению, погибли от этого российского удара. Мои соболезнования родным и близким. Еще более 90 человек были ранены", — отметил глава государства.



