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Взрыв в Днепре: оккупанты ударили баллистикой из Таганрога (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Враг нанес удар»: ОВА подтвердила атаку на Днепровский район, данные о пострадавших выясняются

3 июня 2026, 17:27
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Недилько Ксения

Сегодня после обеда в Днепре был слышен громкий взрыв, который напугал местных жителей, которые до сих пор приходят в себя после вчерашней смертельной атаки. По предварительной информации, российские захватчики применили для удара баллистическую ракету, выпущенную из района российского Таганрога.

Взрыв в Днепре: оккупанты ударили баллистикой из Таганрога (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Иллюстративное фото

"Сегодня в 15:36 в Днепре прогремел мощный взрыв, предварительно было попадание баллистики, которую оккупанты бросили из Таганрога РФ", — фиксируют хронологию событий мониторинговые паблики.

Сразу после взрыва жители города заметили поднявшийся над местом попадания густой столб дыма. Туда безотлагательно отправились все экстренные и спасательные службы для преодоления последствий вражеского налета. Затем ситуацию официально прокомментировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Днепровскому району", — четко обозначил зону поражения глава ОВА.

В настоящее время детали инцидента и масштабы разрушений устанавливаются специалистами. Профильные ведомства собирают информацию из больниц города, поскольку на данный момент данные о раненых или погибших гражданах все еще остаются неизвестными.

"По данным мониторинговых каналов, в городе наблюдается задымление после удара, все службы направляются на место прилета. Информация о пострадавших уточняется", – резюмируется в сводке с места событий.

Александр Ганжа в 16:46: "Два человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепровский район. Это 34-летняя женщина и 53-летний мужчина. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь".

Александр Ганжа в 16:55: "Россияне снова нанесли удар по Днепровскому району. Предварительно, загорелись склады одной из торговых сетей. Есть ли пострадавшие – выясняем".

Александр Ганжа в 17:25: "Враг нанес повторный удар по Днепровскому району. Медицинская помощь понадобилась уже шести людям. Пятеро госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии".

Атака на город продолжается. Находитесь в укрытиях.

Информация обновляется.



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