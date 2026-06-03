Взрыв в Днепре: оккупанты ударили баллистикой из Таганрога (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Недилько Ксения
Сегодня после обеда в Днепре был слышен громкий взрыв, который напугал местных жителей, которые до сих пор приходят в себя после вчерашней смертельной атаки. По предварительной информации, российские захватчики применили для удара баллистическую ракету, выпущенную из района российского Таганрога.
Иллюстративное фото
Сразу после взрыва жители города заметили поднявшийся над местом попадания густой столб дыма. Туда безотлагательно отправились все экстренные и спасательные службы для преодоления последствий вражеского налета. Затем ситуацию официально прокомментировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
В настоящее время детали инцидента и масштабы разрушений устанавливаются специалистами. Профильные ведомства собирают информацию из больниц города, поскольку на данный момент данные о раненых или погибших гражданах все еще остаются неизвестными.
Александр Ганжа в 16:46: "Два человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепровский район. Это 34-летняя женщина и 53-летний мужчина. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь".
Александр Ганжа в 16:55: "Россияне снова нанесли удар по Днепровскому району. Предварительно, загорелись склады одной из торговых сетей. Есть ли пострадавшие – выясняем".
Александр Ганжа в 17:25: "Враг нанес повторный удар по Днепровскому району. Медицинская помощь понадобилась уже шести людям. Пятеро госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии".
Атака на город продолжается. Находитесь в укрытиях.
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