Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відреагував на резонансну інформацію від МВС щодо необхідності мати запаси на 3-5 днів на випадок можливого блекауту. За словами посадовця, через це він отримав "велику кількість дзвінків", проте наголосив, що "війна триває і треба бути готовими до найважчих викликів".

«Варто поставитися дуже серйозно»: У Дніпрі прокоментували поради МВС щодо запасів на випадок блекауту

Коментуючи публікації у виданні FT про ймовірну угоду, згідно з якою сторони утримаються від ударів по енергетичних об'єктах, Лукашук висловив скепсис.

"Особисто я не вірю в таке енергетичне перемирʼя. Тому, що РФ бачить в цих ударах сильний важіль тиску на нашу державу і військово-політичне керівництво", — зазначив він.

Очільник облради підкреслив, що ситуація в енергетиці вже є "критично складною". Через масовані удари по генерації, мережах та пікові навантаження під час морозів, у багатьох громадах "люди сидять без світла по 18–20 годин на добу, а то й довше".

З огляду на це, Микола Лукашук закликав мешканців відповідально поставитися до порад правоохоронців: "До інструкцій МВС варто поставитися дуже серйозно. Особливо в разі загроз масованих ударів".

"Така сьогодні реальність життя", — підсумував голова обласної ради.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Міністерстві внутрішніх справ України зробили екстрену заяву щодо надзвичайної ситуації в енергетиці.

МВС, зокрема, радить українцям подбати про базову готовність, у тому числі зробити вдома запас на 3-5 діб питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних медикаментів.

"Першочергово підготуйте валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки. Перевірте рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального", — йдеться у повідомленні пресслужби МВС.