Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отреагировал на резонансную информацию от МВД о необходимости иметь запасы на 3-5 дней на случай возможного блекаута. По словам чиновника, поэтому он получил "большое количество звонков", однако подчеркнул, что "война продолжается и надо быть готовыми к тяжелым вызовам".

«Стоит отнестись очень серьезно»: В Днепре прокомментировали советы МВД по запасам на случай блекаута

Комментируя публикации в издании FT о вероятном соглашении, согласно которому стороны воздержатся от ударов по энергетическим объектам, Лукашук выразил скепсис.

"Лично я не верю в такое энергетическое перемирие. Потому что РФ видит в этих ударах сильный рычаг давления на наше государство и военно-политическое руководство", — отметил он.

Глава облсовета подчеркнул, что ситуация в энергетике уже "критически сложная". Из-за массированных ударов по генерации, сетям и пиковым нагрузкам во время морозов, во многих громадах "люди сидят без света по 18–20 часов в сутки, а то и дольше".

Учитывая это, Николай Лукашук призвал жителей ответственно отнестись к советам правоохранителей: "К инструкциям МВД следует отнестись очень серьезно. Особенно в случае угроз массированных ударов".

"Такая сегодня реальность жизни", — подытожил председатель областного совета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве внутренних дел Украины сделали экстренное заявление по поводу чрезвычайной ситуации в энергетике.

МВД, в частности, советует украинцам позаботиться о базовой готовности, в том числе сделать дома запас на 3-5 суток питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.

"В первую очередь подготовьте чемодан первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных денег. Проверьте уровень заряда дополнительных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.