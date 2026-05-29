Успішний контрнаступ на фронті: Сили Оборони України просунулися вперед та вибили ворога

Аналітичний проєкт DeepState офіційно підтвердив раніше оприлюднену інформацію Генерального штабу Збройних Сил України щодо значних та успішних результатів українських захисників на Олександрівському напрямку фронту. Внаслідок результативних наступальних дій українські підрозділи зуміли суттєво посунути лінію бойового зіткнення.

Мапа бойових дій DeepState, скриншот

Як зазначають військові оглядачі, українським воїнам вдалося повністю очистити від російських окупантів важливі позиції.

"Сили Оборони України звільнили територію поблизу Новоселівки", — констатують аналітики DeepState, фіксуючи успіхи на карті бойових дій.

Крім того, активна фаза операції на цій ділянці передової триває, і українські військові не збавляють обертів, продовжуючи виловлювати та ліквідовувати залишки ворожих підрозділів на підступах до інших окупованих пунктів. Повідомляється, що зараз захисники проводять зачистки від загарбників у районах поблизу Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського, а також біля Зеленого Гаю.

Загалом цей скоординований та потужний удар Сил Оборони завдав противнику дуже відчутних територіальних і тактичних втрат на напрямку.

"Таким чином ворог втратив щонайменше 46 кв км території", — підсумовують у DeepState.

Наразі українські війська закріплюються на щойно відвойованих рубежах та облаштовують нові оборонні позиції для стримування можливих спроб контратак із боку дезорієнтованого противника.

