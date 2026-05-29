Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Регионы Днепр Успешное контрнаступление на фронте: Силы Обороны Украины продвинулись вперед и выбили врага
Успешное контрнаступление на фронте: Силы Обороны Украины продвинулись вперед и выбили врага

Масштабные зачистки на фронте: украинские защитники уволили Новоселовку и вытесняют россиян из ряда населенных пунктов

29 мая 2026, 17:08
Недилько Ксения

Аналитический проект DeepState официально подтвердил ранее обнародованную информацию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по поводу значительных и успешных результатов украинских защитников на Александровском направлении фронта. В результате результативных наступательных действий украинские подразделения сумели существенно сдвинуть линию боевого столкновения.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Как отмечают военные обозреватели, украинским воинам удалось полностью очистить от российских окупантов важные позиции.

"Силы Обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки", — констатируют аналитики DeepState, фиксируя успехи на карте боевых действий.

Кроме того, активная фаза операции на этом передовом участке продолжается, и украинские военные не сбавляют обороты, продолжая вылавливать и ликвидировать остатки вражеских подразделений на подступах к другим оккупированным пунктам. Сообщается, что сейчас защитники проводят зачистки от захватчиков в районах вблизи Воронного, Январского, Поддубного, Толстого, Новохатского, а также возле Зеленой Рощи.

В целом этот скоординированный и мощный удар Сил Обороны нанес противнику очень ощутимые территориальные и тактические потери на направлении.

"Таким образом враг потерял по меньшей мере 46 кв км территории", — заключают в DeepState.

В настоящее время украинские войска закрепляются на только что отвоеванных рубежах и обустраивают новые оборонные позиции для сдерживания возможных попыток контратак со стороны дезориентированного противника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на территории всего Уральского федерального округа (УрФО) Российской Федерации впервые в истории ввели режим ракетной опасности. Об этом официально заявил полномочный представитель президента РФ в этом регионе Артем Жога. Воздушная тревога охватила даже ультраглубокий тыл врага — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменскую область, расположенные на расстоянии более 2000 километров от границы с Украиной.



