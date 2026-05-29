Успешное контрнаступление на фронте: Силы Обороны Украины продвинулись вперед и выбили врага

Аналитический проект DeepState официально подтвердил ранее обнародованную информацию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по поводу значительных и успешных результатов украинских защитников на Александровском направлении фронта. В результате результативных наступательных действий украинские подразделения сумели существенно сдвинуть линию боевого столкновения.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Как отмечают военные обозреватели, украинским воинам удалось полностью очистить от российских окупантов важные позиции.

"Силы Обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки", — констатируют аналитики DeepState, фиксируя успехи на карте боевых действий.

Кроме того, активная фаза операции на этом передовом участке продолжается, и украинские военные не сбавляют обороты, продолжая вылавливать и ликвидировать остатки вражеских подразделений на подступах к другим оккупированным пунктам. Сообщается, что сейчас защитники проводят зачистки от захватчиков в районах вблизи Воронного, Январского, Поддубного, Толстого, Новохатского, а также возле Зеленой Рощи.

В целом этот скоординированный и мощный удар Сил Обороны нанес противнику очень ощутимые территориальные и тактические потери на направлении.

"Таким образом враг потерял по меньшей мере 46 кв км территории", — заключают в DeepState.

В настоящее время украинские войска закрепляются на только что отвоеванных рубежах и обустраивают новые оборонные позиции для сдерживания возможных попыток контратак со стороны дезориентированного противника.

