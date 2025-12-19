logo_ukra

Удари Росії по Дніпру: хто допомагав окупантам
commentss НОВИНИ Всі новини

Удари Росії по Дніпру: хто допомагав окупантам

СБУ затримала агента рф, який намагався облаштувати «відеопастки» на автотрасах Дніпра, щоб шпигувати за колонами ЗСУ

19 грудня 2025, 12:37
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одного російського агента. Зловмисник відстежував кількість та види військової техніки Сил оборони, яка рухалась у напрямку передової. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

Щоб полегшити собі завдання і збирати розвіддані приховано, фігурант намагався знайти покинутий гараж поблизу однієї з головних автомагістралей на виїзді з обласного центру. Там він збирався облаштувати "спостережний пункт".

За даними слідства, замовлення рф виконував завербований російськими спецслужбістами начальник зміни з охорони місцевого заводу. До уваги окупанттів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування за обіцянку "швидкого підробітку" від окупантів, чоловік спочатку збирав координати блокпостів та ключових мостів, якими курсує українська бронетехніка через Дніпро.

Для цього агент "подорожував" громадським транспортом по місту та його околицях, де приховано фіксував геолокації об’єктів, які ворог планував атакувати з повітря.

Потім він отримав вказівку від куратора з рф: обладнати "засідку" з мінікамерою та онлайн-трансляцією поблизу міжрегіональної автотраси.

За допомогою відеопристрою окупанти сподівалися відстежувати потоки військових колон та їхню чисельність під час планування бойових операцій рф.

Співробітники СБУ зірвали ворожі плани, завчасно викрили агента та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора з 12:28 у Дніпрі пролунала повітряна тривога, після чого росіяни хвилями почали пускати "шахеди" на місто. Безпілотники летіли з низькою висотою, містяни їх дуже добре чули і бачили. Працювало ППО.



