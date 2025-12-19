Контрразведка Службы безопасности задержала еще один российский агент на Днепропетровщине. Злоумышленник отслеживал количество и виды военной техники Сил обороны, которая двигалась в направлении передовой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Удары России по Днепру: кто помогал оккупантам

Чтобы облегчить себе задачу и собирать разведданные скрыто, фигурант пытался найти брошенный гараж вблизи одной из главных автомагистралей на выезде из областного центра. Там он собирался обустроить "наблюдательный пункт".

По данным следствия, заказ России выполнял завербованный российскими спецслужбистами начальник смены по охране местного завода. Вниманию оккупантов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

После вербовки за обещание "быстрой подработки" от оккупантов, мужчина сначала собирал координаты блокпостов и ключевых мостов, которыми курсирует украинская бронетехника через Днепр.

Для этого агент "путешествовал" по общественному транспорту по городу и его окрестностям, где скрыто фиксировал геолокации объектов, которые враг планировал атаковать с воздуха.

Затем он получил указание от куратора из России: оборудовать "засаду" с миникамерой и онлайн-трансляцией вблизи межрегиональной автотрассы.

С помощью видеоустройства оккупанты надеялись отслеживать потоки военных колонн и их численность при планировании боевых операций России.

Сотрудники СБУ сорвали враждебные планы, заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у него удален смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с куратором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

