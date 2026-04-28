Удари по Дніпру та області: в ОВА заявили, як захищатимуть небо

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа провів засідання Ради оборони, ключовою темою якого стало зміцнення безпеки регіону. Особливу увагу приділили зведенню оборонних споруд. Посадовець підкреслив, що створення фортифікацій йде згідно з військовим планом, проте закликав місцеву владу бути активнішою.

Наслідки обстрілу Дніпра

"Поставив задачу керівникам на місцях пришвидшитися", — наголосив Ганжа, додавши, що райони мають повноцінно виконувати свої зобов’язання щодо ресурсного забезпечення будівництва.

Також в області триває робота над посиленням протиповітряної оборони. Через постійні атаки ворога на цивільні об'єкти, влада реалізує стратегію розвитку "малої" ППО, щоб надійніше прикрити небо над громадами.

Ситуація у прифронтових населених пунктах Синельниківського району залишається напруженою. Протягом останнього тижня небезпечні зони залишили понад 100 мешканців, проте цифра тих, хто залишається під обстрілами, досі висока — понад 1800 осіб.

Олександр Ганжа зауважив, що багато людей вагаються, не бажаючи покидати рідні домівки, проте закликав ставити безпеку на перше місце.

"Люди неохоче покидають домівки. Розумію – це непросте рішення. Але життя – головне. Тож продовжуємо переконувати", — зазначив очільник ОВА.

Окремим блоком Ради оборони стала енергетична безпека. В межах "Плану стійкості" акцент робиться на когенерації — створенні автономних джерел виробництва тепла та електрики. Керівник області зажадав від очільників громад та районів реальних кроків у цьому напрямку, оскільки підготовка до наступного опалювального сезону має тривати вже зараз.

"Ситуація вимагає ініціативи, швидких рішень та реальних дій. Про те, як будемо проходити наступну зиму, маємо подбати сьогодні", — резюмував Олександр Ганжа.

