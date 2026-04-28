Удары по Днепру и области: в ОВА заявили, как будут защищать небо

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа провел заседание Совета обороны, ключевой темой которого стало укрепление безопасности региона. Особое внимание было уделено возведению оборонительных сооружений. Чиновник подчеркнул, что создание фортификаций идет согласно военному плану, однако призвал местные власти быть более активными.

Последствия обстрела Днепра

"Поставил задачу руководителям на местах ускориться", — подчеркнул Ганжа, добавив, что районы должны полноценно выполнять свои обязательства по ресурсному обеспечению строительства.

Также в области идет работа над усилением противовоздушной обороны. Из-за постоянных атак врага на гражданские объекты власти реализуют стратегию развития "малой" ПВО, чтобы надежнее прикрыть небо над громадами.

Ситуация в прифронтовых населенных пунктах Синельниковского района остается напряженной. В течение последней недели опасные зоны покинули более 100 жителей, однако цифра остающихся под обстрелами до сих пор высока — более 1800 человек.

Александр Ганжа отметил, что многие колеблются, не желая покидать родные дома, однако призвал ставить безопасность на первое место.

"Люди неохотно покидают дома. Понимаю – это непростое решение. Но жизнь – главная. Так что продолжаем убеждать", — отметил глава ОВА.

Отдельным блоком Совета обороны стала энергетическая сохранность. В рамках "Плана устойчивости" акцент делается на когенерации – создании автономных источников производства тепла и электричества. Руководитель области потребовал от руководителей громад и районов реальных шагов в этом направлении, поскольку подготовка к следующему отопительному сезону должна продолжаться уже сейчас.

"Ситуация требует инициативы, скорых решений и реальных действий. О том, как будем проходить следующую зиму, должны позаботиться сегодня", — резюмировал Александр Ганжа.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что захватчики не имеют реальных достижений на передовой. Российское руководство вынуждено оправдывать перед собственным народом и союзниками затяжную войну, поэтому прибегает к разрушению гражданских объектов.