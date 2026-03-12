logo_ukra

BTC/USD

69835

ETH/USD

2049.17

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Удар з Таганрогу: у Дніпрі пролунав потужний вибух, у небі зафіксовано розвіддрони
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар з Таганрогу: у Дніпрі пролунав потужний вибух, у небі зафіксовано розвіддрони

Балістична атака на Дніпро: моніторингові канали повідомляють про використання касетних боєприпасів

12 березня 2026, 21:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні у Дніпрі пролунав гучний вибух, який чули мешканці різних районів міста. Повітряна тривога продовжує діяти, а мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Удар з Таганрогу: у Дніпрі пролунав потужний вибух, у небі зафіксовано розвіддрони

Ілюстративне фото

За попередніми даними моніторингових пабліків, атака була здійснена з території РФ, зокрема з напрямку Таганрога. Фахівці припускають, що ворог застосував балістичне озброєння. "За даними моніторингових каналів, удар прийшовся балістичною ракетою з касетним зарядом", — йдеться у повідомленнях з місця події.

Окрім ракетної загрози, ситуація ускладнюється присутністю ворожих безпілотників-розвідників у передмісті та над самим містом. Наразі місцева влада та військові не надали офіційних коментарів щодо наслідків влучання або роботи сил ППО.

"Тривога триває. Є розвіддрони біля міста", — попереджають спостерігачі, закликаючи не поширювати фото та відео з місця подій, аби не допомагати ворогу коригувати вогонь.

Голова ДніпрОВА Олександр Ганжа написав: "Ворог атакував Дніпровський район. До відбою залишайтеся у безпечних місцях".

Олександр Ганжа о 20:59: "Попередньо, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав".

Інформація оновлюється.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини