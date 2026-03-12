Удар из Таганрога: в Днепре раздался мощный взрыв, в небе зафиксированы разведдроны

Сегодня в Днепре прогремел громкий взрыв, который слышали жители разных районов города. Воздушная тревога продолжает действовать, а жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Иллюстративное фото

По предварительным данным мониторинговых пабликов, атака была совершена с территории РФ, в том числе из направления Таганрога. Специалисты предполагают, что враг применил баллистическое вооружение. "По данным мониторинговых каналов, удар пришелся баллистической ракетой с кассетным зарядом", — говорится в сообщениях с места происшествия.

Кроме ракетной угрозы, ситуация усугубляется присутствием вражеских беспилотников-разведчиков в пригороде и над самим городом. В настоящее время местные власти и военные не предоставили официальных комментариев о последствиях попадания или работы сил ПВО.

"Тревога продолжается. Есть разведдроны возле города", — предупреждают наблюдатели, призывая не распространять фото и видео с места событий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Глава ДнепрОВА Александр Ганжа написал: "Враг атаковал Днепровский район. До отбоя оставайтесь в безопасных местах".

Александр Ганжа в 20:59: "Предварительно, в результате вражеской атаки никто не пострадал".

Информация обновляется.