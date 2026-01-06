logo

Удар по «Олейне» в Днепре: в городе делают все, чтобы масло не попало в реку

Россияне ударили по заводу «Олейна» в Днепре: коммунальщики делают все, чтобы масло не попало в реку

6 января 2026, 12:43
В Днепре на месте очередного российского удара, изуродовавшего гражданский завод по производству растительного масла, продолжается ликвидация последствий. В первые часы на дороги высыпали почти 200 тонн песка — чтобы избежать экологического бедствия с попаданием масла в реку. На участке также продолжают работать коммунальщики и тяжелая спецтехника. Об этом сообщил вчера мэр Днепра Борис Филатов.

Так, в ближайшие дни проезд по Сичеславской набережной будет ограничен для всего транспорта.

Сейчас стало известно, что коммунальщики за ночь высыпали 174 тонны песка: заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев изданию "Наш город" рассказал о ликвидации последствий вчерашней вражеской атаки.

Заместитель мэра сообщил, что для ликвидации последствий вражеского удара применили простую, но эффективную технологию – адсорбцию масла песком. За ночь коммунальщики высыпали 174 тонны песка, чтобы масло впиталось, после чего смесь убрали.

Главной задачей было не допустить попадания масла в ливневую сеть и дальше – в Днепр. Благодаря брустверам ливневые стоки удалось отделить, экологическое загрязнение не допущено. Загрязненный песок был вывезен для дальнейшей утилизации.

После тестовых заездов совместно с патрульной полицией движение на центральной магистрали полностью было возобновлено. Проезд сейчас безопасен как для личного, так и для общественного транспорта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что удар России по заводу американской компании Bunge в Днепре не был случайным. Он показал геополитическую несостоятельность Москвы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Российский удар по заводу американской компании Bunge в Днепре не был случайным, потому что атаки россиян на американский бизнес в Украине начинают носить системный характер", — написал он в соцсети.



