Удар по Кривому Рогу: що відомо про прильоти по будинках (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Декілька днів поспіль окупанти атакують Дніпропетровщину різними видами озброєння. Під атакою багато годин знаходиться місто Кривий Ріг. Сьогодні близько 16:59 у місті пролунао щонайменше три потужних вибухи. За даними моніторингових каналів, окупанти випустили балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму.

Удар по Кривому Рогу: мер емоційно висловився про росіян (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Після ударів балістикою почалася масована атака "шахедами". Повідомлялося про чергові влучання по енергетичній інфраструктурі.

Керівник ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул коротко та емоційно прокоментував удари:

"Скінчені тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки.

Надається допомога постраждалим.

Все розуміємо, всі працюємо.

Скінчені тварюки..."

У місцевому виданні "Свої. Кривий Ріг" публікують перші кадри рятувальної операції у житлових будинках.

"Люди допомагають евакуювати маломобільних мешканців. Усе під звуки шахедів. росіяни вдарили двома Іскандерами у багатоквартирні будинки. Попередньо, є постраждалі", – йдеться у повідомленні.

За даними т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, ввечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. 57-річний чоловік у важкому стані.

Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура.

Олександр Вілкул о 18:56: "На зараз поранених десять. Один чоловік украй важкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою.

Штаб допомоги людям розгортаємо поруч, адресу не пишу, оскільки ще триває повітряна тривога. Можете запитати у найближчого поліцейського чи комунальника – вони знають.

Допомога будівельними матеріалами, із розселенням, заяви на матеріальну допомогу від міста.

Ще багато "шахедів" у нашому напрямку, тому бережіть себе".

Владислав Гайваненко о 19:45: "Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг.

За оновленою інформацією потерпілих 13. У лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані. Пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки".

Інформація оновлюється.